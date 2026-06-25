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Auxilian a dos senderistas desorientados en la zona de Gamonéu, en Cangas de Onís

El grupo de rescate a bordo del helicóptero medicalizado de Bomberos de Asturias devolvió a los dos hombres, que resultaron ilesos, al área donde habían aparcado su coche, en Llano de Con

Imagen de archivo del helicóptero de rescate del 112 Asturias.

Imagen de archivo del helicóptero de rescate del 112 Asturias. / SEPA

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C. J.

Oviedo

Bomberos del 112 Asturias rescataron este jueves, a dos varones que fueron localizados desorientados, cerca de Gamonéu, localidad que pertenece a la parroquia de Mestas de Con, en Cangas de Onís.

Los dos senderistas fueron trasladados ilesos hasta la vecina localidad de Llano de Con, donde habían estacionado su vehículo antes de salir a la montaña.

El aviso se recibió a las 20.04 horas, siendo los propios rescatados quienes dieron cuenta de su localización a través de sus teléfonos móviles.

De inmediato se movilizó al grupo de rescate de Bomberos de Asturias que se desplazaron hasta el lugar donde se encontraban los senderistas en un helicóptero medicalizado. Regresaron a la base pasadas las nueve y media de la noche.

La ruta desde Llano de Con es un recorrido de senderismo clásico, con una distancia de 13,3 kilómetros con un desnivel acumulado de unos 560 metros. Está clasificada de dificultad moderada y pasa por la Foz de Guerañu y el Invernal de Pioru antes de llegar a Gamonéu, que fue donde se extraviaron los dos rescatados este jueves.

Pronóstico para el fin de semana

Para los aficionados a la montaña, se advierte que el pronóstico meteorológico para este fin de semana se muestra cambiante. Si bien hoy, viernes, volverá el sol a casi todo el Principado, no se descartan precipitaciones. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología es "nuboso aumentando a mediodía la nubosidad de evolución, con probables lluvias y chubascos a partir del mediodía, que serán más intensos en la mitad occidental".

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Las temperaturas que se prevén son 29 grados en Cangas del Narcea, 28 en Langreo, 27 en Oviedo, y 26 en Navia, Gijón y Avilés. El frente atlántico se dejará notar el sábado, con "probables lluvias y chubascos tormentosos, ocasionalmente acompañados de granizo". Las temperaturas se mantienen, con máximas de 28 en el Suroccidente y 25 en el centro.

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