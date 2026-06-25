Comandante Jesús Pina, homenajeado por su paso al retiro: "En las Fuerzas Armadas no aspiras a grandes sueldos, solo a servir"

El comandante Jesús Pina, que hasta hace poco días fue el Jefe de Reclutamiento y Relaciones Institucionales de la Delegación de Defensa, recibió este jueves el homenaje de diversos representantes de la sociedad asturiana, entre ellos los reservistas de las Fuerzas Armadas en el Restaurante "Tres Hermanos" de Pruvia de Abajo (Llanera). El presidente de la Asociación de Reservistas Españoles (ARES) en Asturias, Benigno Maújo, no escatimó elogios hacia el homenajeado: "Pina es una persona excepcional, íntegro, honesto, buena persona".

Pina se mostró emocionado ante este homenaje al que acudieron unas sesenta personas. "Me da pena dejar la vida militar, la llevo en el ADN, pero con 65 años tengo que colgar el uniforme. Ha sido mi forma de vida y estoy agradecido", indicó el comandante. Pina aseguró que ha tratado de seguir los valores de la Fuerzas Armadas, "la disciplina, la entrega, el trabajo en equipo y la vocación de servicio. En las Fuerzas Armadas no aspiras a grandes sueldos, sino a servir".

Y él lo ha hecho durante 45 años, desde que con 20 entrase en la Academia Militar y desarrollase su carrera en Artillería. "Estuve en varias misiones internacionales, en Bosnia-Hercegovina, Irak y Kosovo, y en maniobras con estadounidenses, franceses, alemanes y portugueses. Llegué a la Delegación de Defensa en 2011, por un tema de salud de mi hijo y aquí se ha desarrollado un tercio de mi carrera militar", explicó.

Nacido en Avilés en 1961, donde su padre se desempeñaba como ingeniero de la Real Compañía de Minas. Luego pasaría a la Fábrica de Armas de Trubia, motivo por el Pina se siente un "trubieco" más.

Este jueves le entregaron como regalo un cuadro del pintor avilesino Favila, presente en el homenaje. A la esposa del militar retirado le hicieron entrega de un ramo de flores. Entre los presentes se hallaban integrantes de asociaciones militares, reservistas voluntarios e incluso el jefe operatico de la Policía Nacional en Asturias, el Comisario Manuel Díaz-Faes.

Benigno Maújo también resaltó la "sensibilidad de Pina con la asociación ARES y otras entidades de veteranos, de la Legión, las COE's, los Paracaidistas...". En la Delegación de Defensa, "desempeñó una labor esencial con absoluta lealtad a todos los delegados". Durante el acto, los presentes se acordaron especialmente de uno de esos delegado, el coronel Baldomero Argüelles, fallecido el pasado 31 de marzo en un incendio forestal junto a su finca en Meirín (Grado).

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Maújo añadió, respecto a Pina, que "un soldado no se jubila, y que su misión por España continuará en la Hermandad de Veteranos".