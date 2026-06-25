"Complica la gestión, pero disipa las dudas para hacer carrera académica", dice el Rector sobre la gratuidad de las matrículas

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha mostrado este jueves su apoyo a la extensión de la matrícula universitaria gratuita para todos los cursos de grado y postgrado, y ha asegurado que servirá para "disipar" las dudas de quienes no accedan a una carrera universitaria por motivos económicos. "Todo lo que suponga que nadie quede atrás, que cualquier persona que lo desea pueda acceder y realizar estudios universitarios, sin que su situación económica, familiar o personal pueda ser un límite, razón o condición para desechar esa idea, va a ayudar a iniciar carrera académica, por eso siempre es una buena noticia", subrayó el máximo responsable de la institución académica.

En unas declaraciones a los medios, Villaverde ha indicado que decisión sobre la gratuidad y los precios de matrícula corresponde a criterios políticos adoptados por el Gobierno en coordinación con la Universidad de Oviedo, y ha reconocido que el hecho de que la gratuidad se vincule a la renta en el caso de los estudios de postgrado "complica la gestión". En este sentido, explicó que ahora será necesario realizar "un ejercicio de comprobación de que, efectivamente, se está dentro del marco económico que establece el decreto de precios y tasas públicos, pero más allá de eso, son las condiciones con las que tenemos que trabajar y así lo haremos", ha asegurado el Rector.

El Gobierno del Principado anunció este miércoles que extenderá a partir del próximo curso la gratuidad de la matrícula universitaria a todos los cursos de grado en la Universidad asturiana. El Consejo de Gobierno ya ha dado luz verde al decreto de precios públicos que regula esta medida, decisiva para garantizar que el acceso a la educación superior no dependa de la situación económica de las familias y este mismo jueves se daba cuenta de todos los detalles a través del "Boletín Oficial del Principado" (Bopa).

La iniciativa alcanzará su implantación plena en el próximo curso 2026-27 y podrá beneficiar a más de 20.000 estudiantes. La gratuidad se aplicará a los créditos de primera matrícula en todos los grados de la Universidad de Oviedo, siempre que el alumnado cumpla los requisitos académicos establecidos, que es el haber aprobado las asignaturas en las que esté matriculado el alumno, pues la exención no es válida para asignaturas de segunda y más matrículas, es decir, las suspensas. En el caso de los másteres, el alumnado deberá cumplir requisitos de renta y, si continúa, superar el curso completo para mantener la gratuidad al año siguiente. La Consejería orienta esta exención especialmente a quienes, tras obtener un grado universitario, necesitan apoyo económico para seguir especializándose.