El Corte Inglés lanza Las Rebajas de verano con descuentos de hasta el 50% en tienda, web y app

El Corte Inglés inicia hoy jueves 25 de junio su campaña de Rebajas de verano con descuentos y promociones que estarán disponibles hasta el próximo 31 de agosto. La compañía ha adelantado un día el comienzo de la campaña para ofrecer a los clientes un fin de semana más amplio en el que realizar sus compras con comodidad y aprovechar al máximo los descuentos de hasta el 50%.

Las Rebajas de verano llegan con una sólida propuesta comercial que abarca todas las áreas de venta, tanto en los centros comerciales como en la web y la app. La compañía pone a disposición de los clientes una amplia selección de artículos con descuentos en moda, accesorios, belleza, zapatería, hogar, tecnología, deportes, ocio y cultura, entre otros departamentos.

La campaña destaca por la variedad de marcas y por las promociones disponibles en miles de artículos, adaptándose a las necesidades de distintos perfiles de cliente. Entre las categorías con mayor demanda figuran la moda y los complementos, incluyendo prendas de vestir, calzado y accesorios, así como productos para el hogar y artículos vinculados a la temporada estival, como bañadores, toallas, maletas y ropa deportiva.

Las Rebajas de verano consolidan así uno de los momentos comerciales más relevantes del año, donde El Corte Inglés refuerza su compromiso por ofrecer la mejor experiencia de compra omnicanal. Los clientes pueden acceder a los descuentos tanto en tienda física como a través de los canales digitales, garantizando comodidad, disponibilidad y una experiencia integrada.

En Moda Mujer, la campaña comienza con descuentos de hasta el 50% en firmas como Woman El Corte Inglés, Southern Cotton, Tintoretto, Couchel, Roberto Verino y Boss Orange, entre otras.

En Joven Ella, destacan las marcas Easy Wear y Green Coast, con prendas de hasta un 50% de descuento. Asimismo, firmas como Brownie, Desigual, Morgan y Pepe Jeans inician las rebajas con descuentos de hasta el 50%.

Moda Hombre arranca estos primeros días de rebajas con una amplia oferta de trajes, camisas y pantalones de Emidio Tucci; una selección de prendas de Dustin; y Lloyd’s que también se suma a esta primera semana de rebajas, destacando en estas marcas los descuentos de hasta el 40%. Además, marcas como Napapijri y Scalpers estrenan la campaña de rebajas con una selección de prendas rebajadas hasta un 50%.

El Corte Ingles de Preciados / Cedida a LNE

Y en el departamento de Joven Él, Pepe Jeans ofrece una amplia selección de prendas con hasta un 50% de descuento como en Easy Wear, así como en Green Coast, que destaca especialmente estos primeros días de rebajas con una selección de camisetas de manga corta a 12,99 euros.

El área de Infantil reúne marcas como Gap, Gocco y Pepe Jeans con descuentos de hasta el 50% respecto a su precio habitual. Además, Coconut, Kids y Baby El Corte Inglés ofrecen rebajas de hasta el 40% y camisetas de Kids El Corte Inglés a 7,99 euros.

En Zapatería, para hombre, mujer e infantil, numerosas marcas cuentan con descuentos del 30%, 40% y 50%. Entre ellas, destacan Latouche y Tintoretto, con rebajas de hasta el 30%; calzado infantil como Pablosky, Conguitos y Biomecanics, con descuentos de hasta el 40%; y Skechers infantil, con hasta un 30%.

Las rebajas alcanzan también todas las áreas de Deportes, incluyendo textil, calzado, complementos y accesorios deportivos. En calzado deportivo, marcas como Nike, Adidas, Under Armour y Puma cuentan con descuentos de hasta el 40%. Asimismo, una selección de prendas de Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, Salomon, The North Face, Columbia, Mountain Pro y Quiksilver se incorpora a la campaña con rebajas de hasta el 40%. Los aficionados al pádel podrán encontrar además palas con descuentos de hasta el 50%.

En Ropa de Cama y Hogar, una selección de juegos de cama, fundas nórdicas, alfombras, cojines, sábanas, colchas, toallas y albornoces estará disponible con descuentos del 30% y hasta el 40%.

Por su parte, en Muebles y Hogar, habrá rebajas de hasta el 30% en una selección de muebles de salón-comedor, muebles de jardín y accesorios de baño; hasta el 20% en dormitorios, sofás, sofás-cama y sillones; y hasta el 15% en determinados modelos de muebles de cocina. Los ventiladores de techo contarán con descuentos del 20% respecto a su precio original.

En Lencería, una selección de firmas como Chantelle, Triumph, Passionata, Dim, Venus, Lauren y Massana tendrá descuentos de entre el 30% y el 40%. Además, la marca exclusiva de El Corte Inglés, Énfasis, ofrecerá un 50% de descuento en lencería femenina.

Las áreas de Bolsos, Complementos y Accesorios también se suman a la campaña con una amplia selección de carteras, bolsos, maletas y gafas de sol. Destacan Latouche, Jo & Mr. Joe y Tintoretto, con descuentos del 40%; Stella Rittwagen, con hasta un 30%; Desigual y Kipling, con rebajas de hasta el 50%; y firmas como Guess, Abbacino, Ray-Ban, Tom Ford, Gucci y Carolina Herrera, con selecciones de artículos al 30%. También participan Samsonite, Roncato y Delsey, con una amplia selección de maletas rebajadas hasta el 40%.

En Joyería, Bisutería y Relojería, destacan los artículos de Diamonds El Corte Inglés con un 20% de descuento, Pandora con rebajas de hasta el 50% y una selección de relojes Swarovski con descuentos de hasta el 40%.

En el área de Belleza, la compañía destaca la máscara de pestañas de Lancôme con un 45% de descuento y una fragancia One de Calvin Klein de 300 mililitros a 49,95 euros desde el inicio de la campaña.

Durante todo el periodo de rebajas, El Corte Inglés mantendrá sus servicios habituales, entre ellos el asesoramiento especializado en todas las áreas de venta, facilidades de pago, personal shopper y el servicio de compra manos libres.

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Además, la compañía seguirá ofreciendo distintas opciones online para agilizar la experiencia de compra, como la tarifa plana de envíos y los servicios de Entrega en el día y Recogida en tienda, que permiten al cliente elegir dónde, cómo y cuándo recibir sus compras.