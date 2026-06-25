Los economistas asturianos ven un motor industrial en la defensa

El 55,1% de los economistas pertenecientes al Colegio de Economistas de Asturias ven probable que la industria militar constituya una "palanca" y un revulsivo de la actividad industrial asturiana en los próximos años, mientras otro 15,5% lo afirma con rotundidad. De modo inverso, el 24% opina que no es probable que la defensa desempeñe este papel de acicate y el 5,4% se muestra seguro de que no lo desempeñará.

Esta ha sido una de las conclusiones del Económetro 2026, la última edición de este indicador que anualmente elabora el Colegio para testar la confianza sobre la evolución económica de Asturias.

Y esta, en conjunto, despierta una "ligera desconfianza" entre los economistas de la región, de acuerdo a los resultados de las 316 encuestas realizadas entre el 9 de marzo y el 24 de abril. Un periodo en el que, según reconocieron los autores del informe, ha podido influir notablemente en la percepción del futuro económico el encarecimiento de costes derivado de la crisis bélica de Oriente Próximo.

"El actual contexto económico, marcado por la incertidumbre, está afectando a las expectativas de crecimiento y confianza de los economistas asturianos", señaló Santiago Álvarez, coordinador técnico del informe y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. En una línea similar, Sergio Gutiérrez, socio del despacho Lener, indicó que "la demanda industrial europea se ha debilitado y eso ha afectado a Asturias".

Asimismo, el presidente del Colegio, Abel Fernández, explicó que "las respuestas de los colegiados muestran un cambio de tendencia respecto a las ediciones anteriores y un regreso a una ligera desconfianza, asemejándose la situación a la del año 2023".

En lo que respecta al futuro inmediato de la economía de los hogares, el dato de esta edición retrocede respecto al del año pasado (-7,25 puntos frente a +2,45) y, en relación a la capacidad de ahorro, aunque la tendencia se mantiene positiva, también baja respecto al año previo: 16,30 puntos en 2026 frente a 23,60 de 2025.

Sobre el problema de acceso a la vivienda en Asturias, el 41,1% de los economistas ha considerado que el principal condicionante es la falta de vivienda asequible, un 25% piensa que es la regulación urbanística y administrativa y el 22,5% el exceso de precios de venta y alquiler.

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En el lado positivo, Gutiérrez destacó que "Asturias tiene un gran capital humano, unas instituciones serias y una cultura del esfuerzo gracias a la cual la economía de la región podrá salir más fuerte del actual ciclo".