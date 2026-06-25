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El otro efecto del cierre de Corteva en Tamón: una treintena de empleos en el aire (más allá del ERE a los 73 trabajadores de la planta)

Actemium, Masa, Servisecuritas y Jofra, las cuatro subcontratas más afectadas por la clausura de la fábrica de fitosanitarios

La fábrica de ingredientes para fungicidas de Corteva en Tamón (Carreño). | RICARDO SOLÍS

La fábrica de ingredientes para fungicidas de Corteva en Tamón (Carreño). | RICARDO SOLÍS

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Y. GONZÁLEZ / p. tuñón

Oviedo

El cierre de la fábrica de componentes fitosanitarios de Corteva en el valle de Tamón (Carreño), en el antiguo complejo de la estadounidense DuPont, tendrá consecuencias laborales más allá del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción previsto para los 73 trabajadores de la planta. La clausura deja en el aire alrededor de 30 empleos de cuatro subcontratas de la factoría de Corteva, según indicaron fuentes sindicales al corriente del proceso.

Las cuatro empresas son la industrial Actemium, Masa —empresa de servicios de mantenimiento—, Servisecuritas —servicios auxiliares— y Jofra —limpieza de instalaciones industriales—. En total, indicaron fuentes sindicales, suman 27 puestos de trabajo que "podrían verse afectados" por la pérdida de actividad que supondrá el cierre de la fábrica de Corteva. En concreto, la más perjudicada, precisaron, podría ser Servisecuritas.

En este contexto, el Gobierno de Asturias manifestó ayer su confianza en que se encuentren "socios o posibles compradores" para evitar el cierre de la planta. El viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, defendió que la instalación reúne condiciones para mantener la actividad y apeló a la responsabilidad de la compañía para explorar alternativas.

Campo señaló que el caso de Corteva es "relevante" no solo por el empleo directo asociado, sino también por su ubicación en un complejo industrial con sinergias entre compañías y por la trayectoria de apoyo público que recibió el emplazamiento. "Estamos ante una planta industrial con una tecnología avanzada, una planta que permite además una fácil adaptación a otros productos", afirmó el viceconsejero, que subrayó la importancia estratégica de la producción de fitosanitarios en el ámbito agrícola.

El Principado sostiene que existen argumentos industriales para defender la continuidad de la fábrica. Según Campo, "se dan todas las condiciones para que esta planta siga" y por ello el Ejecutivo autonómico emplaza a la multinacional a "buscar soluciones" que permitan preservar la actividad.

El viceconsejero recordó además que hubo "un ejemplo, un referente en Francia" con un caso "bastante análogo" en el que la compañía realizó un esfuerzo para encontrar una salida que garantizase la continuidad de una instalación. "Nosotros apelamos a esta continuidad, a buscar socios o posibles compradores para esta planta", señaló Campo.

La fábrica de Corteva en Tamón produce picoxystrobin, un principio activo para fungicidas destinado principalmente a la exportación. El anuncio de cierre se enmarca en el proceso de reestructuración de Corteva, que prevé separar su negocio de protección de cultivos del de semillas. La multinacional mantendría en Asturias su centro global de servicios, con más de 300 empleados.

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Campo vinculó la posición del Principado a los propios compromisos públicos de la compañía. "La propia compañía declara entre sus objetivos que uno de sus principales objetivos es ir más allá, buscar compromisos más allá de sus intereses más inmediatos en beneficio de la sociedad", indicó.

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