Gisela Sánchez, presidenta del BCIE: "Asturias ha sabido combinar lo mejor de España y América Latina"

Es la primera vez que Gisela Sánchez (San José de Costa Rica, 1974) visita Asturias. No le importa el sofocante calor que estos días está asediando la región y asegura sentirse "encantada", sobre todo teniendo en cuenta que este viernes Oviedo será la sede de la asamblea de gobernadores de la institución financiera que preside: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), organismo con sede en Tegucigalpa (Honduras) e integrado por 15 países (entre ellos España). El representante español en el BCIE, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acudirá este viernes a la asamblea en el hotel La Reconquista de la capital asturiana. Sánchez habla con LA NUEVA ESPAÑA de esta cita y del trabajo del banco centroamericano.

- ¿Qué es el BCIE y cuál es su objetivo?

-El BCIE es un banco multilateral de desarrollo enfocado en desarrollar a los países miembros. Nació en 1960 por la voluntad de cinco países centroamericanos: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Pusieron 20 millones de dólares en total para crearlo. Con ese capital inicial empezaron a otorgar préstamos para infraestructuras, agua potable, educación y salud. En los años 90 abrieron el capital a países fuera de Centroamérica. Hace 20 años España se incorporó para impulsarlo y servir de puente con Europa. Hoy tenemos 15 países miembros —incluyendo España, República de Corea y Taiwán—, activos por más de 21.000 millones de dólares y una cartera muy sólida.

-¿Qué tipo de proyectos financian?

-Además de proyectos por país, apoyamos iniciativas de integración regional. En los últimos 18 meses hemos aprobado proyectos que incluyen 7.400 kilómetros de infraestructura vial, nueva capacidad de agua potable y saneamiento de 155 millones de metros cúbicos anuales, y 2.500 megavatios para fortalecer la seguridad energética regional. Solo con estos proyectos se generarán más de 55.000 empleos y beneficiarán a 34,5 millones de personas.

-En un banco centroamericano resulta llamativo que participen Corea y Taiwán. ¿Por qué se incorporaron?

-Con España el vínculo es histórico, cultural y lingüístico. Taiwán fue uno de los primeros en incorporarse en 1992 por una cercanía diplomática muy especial que aún se mantiene. En el caso de Corea, vieron en el BCIE un puente ideal para ampliar su comercio e inversiones en Centroamérica y América Latina. Ha sido muy exitoso: ha aumentado significativamente la relación comercial y ha permitido a empresas coreanas participar en proyectos de infraestructura.

-¿Cuál es la misión de la asamblea de gobernadores y qué objetivos tiene esta reunión en Oviedo?

-La asamblea de gobernadores es el principal órgano de gobernanza del banco. Está formada por los ministros de finanzas y economía de los 15 países miembros. En ella rendimos cuentas de lo realizado durante el año y, sobre todo, tomamos decisiones estratégicas de futuro. En esta asamblea esperamos aprobar una nueva capitalización que eleve el capital de 7.000 a 10.000 millones de dólares y un importante fortalecimiento de la gobernanza. También avanzaremos en la Misión 2040 y en un cartera de proyectos de integración regional. Si se aprueban estas decisiones, esta asamblea marcará un antes y un después en los 66 años de historia del banco.

-¿Las aportaciones de cada país a la capitalización serán proporcionales?

-Sí, según la participación accionaria actual. Taiwán tiene el 11,09 %, los países centroamericanos alrededor del 10,2 % cada uno, España el 4 %. Se mantendrá la proporcionalidad, pero se propone abrir espacio para nuevos miembros, preferiblemente europeos con alta calificación crediticia (AA+ o superior), para que el banco pueda aspirar a rating AAA.

-¿Por qué se eligió Oviedo para esta asamblea?

-En la anterior asamblea Recibimos la invitación del gobernador por España. Asturias tiene una gran cercanía con Centroamérica, un modelo de desarrollo muy exitoso, solidez económica, turismo y una gastronomía espectacular. Fue una elección muy natural y estamos encantados. Esta es mi primera vez en Asturias y me ha fascinado la hospitalidad de la gente. Los asturianos conocen muy bien América Latina, han sido emigrantes históricos allí, y han sabido combinar lo mejor de ambos mundos.

-¿Cómo ve el futuro de América Latina?

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-Hay una perspectiva muy positiva. La región muestra gran resiliencia. Según el Fondo Monetario Internacional, Centroamérica crecerá alrededor del 3,7 % este año, por encima del promedio mundial. Las remesas siguen muy sólidas, las finanzas públicas se han fortalecido y hay mayor certidumbre jurídica. Es un buen momento para mirar hacia América Latina como una oportunidad de inversión en una relación ganar-ganar, especialmente con España y Europa. Tenemos población joven, recursos naturales y mucho que aportar. España ya lo está viendo: con 400 millones de dólares de capital suscrito, empresas españolas han ganado contratos por más de 700 millones en proyectos del BCIE. Es claramente una relación beneficiosa para ambas partes.