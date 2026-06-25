Jonás Fernández, sobre la subvención a Arcelor: "Me pregunto si es un dinero que hemos perdido todos los asturianos"
El eurodiputado asturiano advierte de la "impaciencia" de las instituciones europeas ante las inversiones congeladas de ArcelorMittal en Asturias y confía en que Europa acabe con el Huerna
Confianza en que la justicia europea acabe con el peaje del Huerna y tirón de orejas a ArcelorMittal por sus inversiones congeladas en Asturias
Jonás Fernández, eurodiputado asturiano (PSOE), analizó este jueves la actualidad de la región en el marco europeo durante un encuentro con los medios en Bruselas, previo a la presentación de la publicación "Asturias 2050", una iniciativa de la Fundación José Barreiro.
Fernández lanzó un mensaje especialmente crítico con ArcelorMittal. "En los últimos años, Europa ha atendido prácticamente todas las reclamaciones planteadas por el sector y por las patronales", incidió, en referencia a las mejoras legislativas derivadas de la aprobación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), del recorte del 47% en las cuotas de importación de acero libres de aranceles y del incremento del gravamen del 25% al 50% para el resto de importaciones.
"Resulta difícil de explicar que, pese a ese respaldo, ArcelorMittal siga sin avanzar en sus proyectos", aseguró el eurodiputado, quien hizo referencia a la creciente "impaciencia" de las instituciones con la compañía siderúrgica. "Me pregunto si los 450 millones de euros de fondos europeos que se pusieron encima de la mesa para financiar la descarbonización son un dinero que hemos perdido todos los asturianos. Alguien tiene que responder por eso. Esta situación está agotando la paciencia de mucha gente y todo tiene un límite", afirmó.
Esas subvenciones fueron pactadas entre la compañía y el Gobierno central en 2021, con cargo al PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica). Los fondos proceden del programa Next Generation EU y, por tanto, deben ser reintegrados a la Unión Europea si finalmente no se ejecutan. El plazo para justificar el gasto expira en julio, antes del cierre definitivo del ejercicio.
Sobre la reclamación de ArcelorMittal para reformar el sistema europeo de derechos de emisión, Fernández defendió que ese mercado "no puede desaparecer". "Europa tiene un compromiso con el Acuerdo de París y hay que cumplirlo", señaló. La revisión del sistema está prevista para este mes. "No hay un sector que haya recibido tantos avances; están estirando la cuerda", recalcó en referencia a la multinacional.
Y el Huerna...
El eurodiputado también se refirió a la situación del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), cuya prórroga ha sido considerada ilegal por la Comisión Europea, que prevé llevar el expediente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Creo que el Tribunal fallará a favor de la Comisión", afirmó Fernández, lo que podría implicar el fin de la concesión y, con ello, del peaje. Según explicó, una vez presentado el recurso, lo previsible es que la sentencia llegue en un plazo de entre 18 y 24 meses.
Por último, Fernández habló de la importancia del Corredor Atlántico, pocos días después de la visita a Bruselas del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y de la presidenta de FADE, María Calvo, para participar en una reunión sobre este proyecto europeo. Además, avanzó que ya está en marcha la creación de un grupo de trabajo para impulsar la futura macrorregión atlántica, que integraría a Portugal, la cornisa cantábrica —incluida Asturias—, Francia e Irlanda. Según indicó, las regiones que formen parte de esta alianza tendrían una mayor facilidad para acceder a fondos europeos.
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