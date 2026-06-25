LA NUEVA ESPAÑA organiza la jornada 'Generación Senior', un pilar de la economía española: inscríbete y asiste al evento

El Club La Nueva España de Oviedo será escenario el próximo 2 de julio de la jornada “Generación Senior: un pilar de la economía española”, una iniciativa organizada por La Nueva España y CaixaBank con el objetivo de reflexionar sobre los retos y oportunidades que plantea una sociedad cada vez más longeva. El encuentro comenzará a las 10.00 horas y reunirá a especialistas de distintos ámbitos para analizar cómo afrontar el envejecimiento de forma activa, saludable y con propósito.

Los interesados podrán acudir previa inscripción en el formulario que se incluye bajo estas líneas.

La cita pondrá el foco en la contribución social, económica y comunitaria de las personas mayores, así como en la necesidad de promover políticas y estrategias que favorezcan el envejecimiento saludable.

Durante la jornada se abordarán cuestiones relacionadas con la autonomía personal, la salud, el bienestar emocional, la participación social y el aprovechamiento del talento sénior.

Programa 10:00 - 10:05 Bienvenida por parte de LA NUEVA ESPAÑA

10:05 - 10:15 Intervención de Enrique Ródriguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado de Asturias

10:15 - 10:45 Mesa coloquio. “La ciencia del bienestar: destrezas y hábitos para una vida más saludable”

10:45 - 11:00 Diálogo con Emilio Cuadrado, director comercial de Caixa en Asturias y Cantabria

11:00 - 11:30 Mesa coloquio. “Dotarse de herramientas para una madurez más plena”

Entre los participantes figuran Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado de Asturias; Ana Coto, catedrática de Biología Celular de la Universidad de Oviedo e investigadora especializada en envejecimiento; José Antonio Flórez, catedrático jubilado de Ciencias de la Conducta; y el geriatra Pepe Gutiérrez. También intervendrán Emilio Cuadrado, director comercial de Caixa en Asturias y Cantabria; Marta de la Fuente, responsable de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo; Concha Rivero, creadora del proyecto Emocionando; y Guillermo Díaz, presidente de SECOT Asturias.

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Así, el encuentro busca ofrecer inspiración, conocimiento y experiencias de valor a través de expertos y referentes comprometidos con el bienestar y la contribución social de las personas mayores.