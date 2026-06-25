La oposición duda del nuevo fondo para compensar a las comunidades peor financiadas que plantea el Ministerio: "Complica más el sistema"

La reunión entre el Principado y el Ministerio de Hacienda para abordar la reforma de la financiación autonómica dejó una valoración dispar entre los grupos de la Junta General, aunque con predominio de las críticas de la oposición. PP, Vox y Foro cargaron contra una negociación que ven condicionada por los pactos del Gobierno central con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y consideraron insuficiente el nuevo fondo planteado para compensar a las comunidades peor financiadas, mientras Convocatoria-IU defendió que cualquier acuerdo debe tener en cuenta las singularidades de Asturias y garantizar la igualdad de derechos con independencia del territorio.

El diputado del PP Andrés Ruiz criticó, como ya hubiera hecho en el Pleno Álvaro Queipo, la decisión del Gobierno regional de "legitimar" una reforma pactada "con los independentistas, donde lo único que importa es que éstos ganen lo que tienen que ganar: 4.700 millones de euros".

"Vemos que al Ministerio le da igual cuánto dinero tenga que inyectar al sistema, por lo que vemos con este fondo complementario, el cual complica todavía más el sistema. Hay que pagar las facturas por la investidura de Illa y por mantener a Sánchez acorralado en La Moncloa", afirmó.

Ruiz también mostró su preocupación porque el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, describiese como "un paso" la inclusión del nuevo fondo, "abriéndose a esta reforma mientras por otro lado dice que la rechaza". Y sentenció: "Desde el Partido Popular de Asturias seguimos pidiendo una negociación multilateral, la cual da mucho más peso a nuestras reclamaciones al estar integradas dentro de un acuerdo amplio en la Declaración de Santiago".

Gonzalo Centeno, de Vox, describió el nuevo fondo como una propuesta "sacada de la chistera". "Lo que es un chiste es el cachondeo que se traen los independentistas y el ministro catalanista. Y el señor Peláez sale de la reunión diciendo que todo es un ejercicio de transparencia, pero no nos cuantifica el fondo sorpresa ni lo que tocaría a Asturias", criticó.

El diputado ironizó con la medida: "Qué es para compensar que Catañula se lleve más de la mitad del fondo climático y más de dos tercios del fondo para pymes... Esto es reírse de los asturianos". Además, criticó que se vaya a convocar a la mesa de financiación, de la que ellos no forman parte, para informar de los detalles de la reunión: "Como Vox dice que no, que se vaya a paseo".

"Desde Vox ya sabíamos lo que iba a pasar con su Declaracion de Santiago, que entre ella y obedecer a Sánchez no hay discusión", afirmó.

Por el contrario, Delia Campomanes, de Convocatoria-IU, aseguró que la decisión del Gobierno asturiano "va en la línea de lo que defendemos: cualquier acuerdo de financiación tiene que tener en cuenta las características especiales de la región, y sobre todo que el código postal no sea el que marque los derechos, servicios y prestaciones de la ciudadanía".

Para Adrián Pumares, de Foro, se trató de "una reunión que no ha servido para nada". "La propuesta del Ministerio ha sido tan absurda que ni un Gobierno como el de Barbón entregado al sanchismo ha podido decir que sí. Está negociación ‘fake’ es un sinsentido", afirmó.