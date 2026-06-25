El Principado apoya que Indra y Santa Bárbara busquen alianzas: "Todas las empresas tienen su hueco"

Primeras reacciones en Asturias a las negociaciones que mantienen Indra y Santa Bárbara Sistemas, ambas con fábricas en la región, para sumar fuerzas en la producción de vehículos blindados para el Ejército español. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, ha calificado de "bueno" este acercamiento: "Siempre hemos defendido que todas las empresas de defensa tienen su hueco".

Sánchez ha remarcado que hay "mucha financiación pública" para los Programas Especiales de Modernización (PEM) que está lanzando el Ministerio de Defensa para la renovación de las fuerzas armadas, y que en la convocatoria para este año se concederán unos 30.000 millones de euros. En este contexto, el Consejero ha indicado que "hay muchas tecnologías que desarrollar", por lo que "que la gente del sector se entienda es bueno".

Sánchez ha apuntado que, en el caso de Asturias, "hay que poner al servicio del sector todas las infraestructuras posibles", razón por la que ha vuelto a abogar por que finalmente Duro Felguera venda a Indra su taller de Barros (Langreo) para ubicar una segunda planta en la región.

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Por parte de Santa Bárbara, un portavoz ha señalado a LA NUEVA ESPAÑA que "desde que se ha producido un cambio en la dirección de Indra, las cosas han cambiado" (en alusión a la sustitución de Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos por, respectivamente, Ángel Simón y Josep Maria Recasens), y que en este nuevo escenario "las conversaciones van por buen camino".