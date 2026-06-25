El programa que acerca las nuevas tecnologías a la zona rural y supera todas las expectativas: 4.381 participantes y 15.000 cursos realizados

El programa Ruta Digital cerró su actividad en Asturias con 15.001 cursos realizados, por encima de las previsiones iniciales, fijadas en 11.654 certificaciones. La iniciativa, impulsada por el Gobierno asturiano para reducir la brecha digital en los concejos rurales de menos de 20.000 habitantes, fue financiada con casi 2,5 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ejecutada por la Cámara de Comercio de Oviedo en colaboración con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

El proyecto alcanzó en mayo el objetivo comprometido con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que situó a Asturias como la primera comunidad en superar las 11.000 formaciones dentro de este programa. En total, participaron 4.381 personas, de las que 3.115 obtuvieron certificación, en muchos casos tras completar más de una acción formativa.

La clausura se celebró en la Cámara de Comercio de Oviedo y contó con la participación de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el tesorero de la Cámara, José Ángel García; representantes municipales; alumnado; formadores y personal técnico del programa. Durante el acto se reconoció a los participantes y concejos que obtuvieron mejores resultados.

Formación en los pueblos

Ruta Digital nació para acercar la formación en nuevas tecnologías a zonas con mayores dificultades de acceso a este tipo de recursos. El programa combinó cursos presenciales y en línea, y desplegó un aula móvil que recorrió más de 6.500 kilómetros y visitó 96 ubicaciones en distintos puntos de Asturias. También desarrolló actividades en centros de apoyo a la integración, entre ellos los de Arriondas, Emburria, Don Orione, Canero y Villamil.

La oferta incluyó desde contenidos básicos, como la solicitud de citas por internet o el uso del teléfono móvil, hasta formación en inteligencia artificial, realidad virtual, pódcast, pilotaje de drones aplicado a la gestión ganadera, jornadas tecnológicas y una feria dirigida al público familiar.

Llamedo destacó que el programa permitió “llevar formación y nuevas oportunidades a los concejos donde más falta hacían” y defendió que cada competencia digital adquirida facilita el acceso a nuevas oportunidades y a los servicios públicos con mayor autonomía. También subrayó el papel de la inteligencia artificial dentro de la iniciativa, con el objetivo de que cualquier asturiano, con independencia de su lugar de residencia, pueda aprender a utilizar estas herramientas.

"Ruta Digital también contribuye a acercar la Administración a la ciudadanía y a garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia", aseguró Llamedo, quien resaltó que "cada competencia digital adquirida facilita que las personas puedan acceder a nuevas oportunidades y relacionarse con los servicios públicos con mayor autonomía y confianza"

José Ángel García, por su parte, atribuyó los resultados a un “esfuerzo colectivo” basado en la colaboración público-privada y en el contacto directo con el territorio. El representante de la Cámara defendió la digitalización como “herramienta de equidad y de competitividad” y como un recurso útil para generar oportunidades en el medio rural.

Reconocimiento a alumnos y concejos

El acto de clausura incluyó el reconocimiento a 20 participantes que alcanzaron cien certificaciones dentro del programa. También fueron distinguidos los municipios con mejores resultados, tanto por número total de cursos completados como por porcentaje en relación con su población. Cangas del Narcea, Valdés, Llanes, Laviana y Piloña destacaron por volumen de certificaciones, mientras que Peñamellera Alta, Sariego, Villanueva de Oscos y Tapia de Casariego lo hicieron por su participación proporcional.

La Cámara señaló además el caso de Cangas del Narcea y Valdés, donde la formación se desarrolló en pueblos y no en las capitales municipales. Yernes y Tameza, uno de los concejos menos poblados de Asturias, fue citado como ejemplo del alcance de la iniciativa, tras solicitar una ampliación de la formación por la elevada participación vecinal.

Con su cierre, Ruta Digital concluye como una de las actuaciones vinculadas a los fondos europeos orientadas a reforzar la cohesión territorial, mejorar la autonomía digital de la ciudadanía y acercar los servicios públicos a los vecinos de los concejos rurales.