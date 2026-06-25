"Se ríe de mi condición": un diputado nacional del PP acusa a Barbón de "homofobia" y el Presidente asturiano dice que "miente"

Jaime de los Santos, diputado nacional del PP, ha protagonizado este jueves un momento sonado en el Congreso, tras un rifirrafe con el PSOE a cuenta de los derechos LGTBI. "¡Soy del PP, soy maricón y me siento orgulloso de ambas cosas!", exclamó vehementemente tras una intervención en la que acusó al PSOE de "homofobia", mencionando para ello al presidente socialista del Principado, Adrián Barbón: "Se ríe de mi condición sexual", dijo. Barbón ha negado la acusación: "Eso es mentira".

De los Santos defendió en sede parlamentaria las políticas del PP a favor de la inclusión del colectivo LGTBI en localidades como Madrid, Valencia, Sevilla, Torremolinos... Y, tras ser interrumpido por un fuerte runrún y un encontronazo con la bancada de la izquierda y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, estalló entre aplausos de sus compañeros de partido, atacando al PSOE por palabras vertidas por algunos de sus representantes.

“Donde sí hay homofobia, porque no la hay en el PP, es en las palabras del señor Damián Lopez, que dice que hay que expulsar a los gays de derechas de los espacios conquistados. En las palabras del presidente del Principado de Asturias, que se ríe de mi condición sexual, o en los vítores de la delegada de P. S. en Melilla, que dice “dónde están los maricones del PP”. ¡Aquí!. ¡Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres libres de toda condición! Y, sobre todo, por lo que han hecho mi padre y mi madre, hombre y mujer, católicos y de derechas, que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor. El amor que es lo que construye el futuro. Búsquenlo, que merece la pena”, sentenció De los Santos.

Adrián Barbón ha querido contestarle negando que se riese de su condición sexual. "¿Perdón? Eso es mentira. Lo que le dije a este señor es esto. Y me reitero", ha publicado, rescatando el mensaje de la discordia, publicado por él mismo el pasado 17 de mayo. Entonces, se refirió Barbón a unas declaraciones de De los Santos en un acto celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo.

Jaime de los Santos, que además es historiador del arte y vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, había protagonizado un encuentro literario en torno a su libro "El Evangelio según Caravaggio". Y, durante su visita a Asturias, señaló que "se puede ser gay, feminista y de derechas, por supuesto".

Quiso Barbón lanzar un comentario al respecto. "No había leído estas declaraciones. Sin duda se puede ser gay y de derechas -es evidente- pero no sé si es coherente apoyar opciones políticas que te niegan tus derechos, los recurren al Tribunal Constitucional y pactan, con la extrema derecha, su derogación", reflexionó.

Barbón atribuye a este comentario la acusación, según él infundada, que De los Santos ha vertido en el Congreso este miércoles contra él.