El "no rotundo, pero sereno" de Asturias al nuevo modelo de financiación: "Para el Gobierno lo primero son los intereses de la región"

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, aseguró este jueves que el rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica, tras la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda, "demuestra que para el Gobierno de Asturias lo primero son los intereses de la región". “Y no lo hemos demostrado con palabras, sino que lo hemos demostrado con hechos; y ayer, sin ninguna duda, es un buen ejemplo de ello”, afirmó.

Llamedo explicó que el Gobierno de España trasladó al Principado “alguna propuesta que mejora la inicial”. En concreto, el Ministerio plantea un fondo complementario que iguale a la media a todas las comunidades que se quedarían por debajo si se tiene en cuenta la población ajustada.

El Principado se encuentra en el 101,3% de la financiación media por habitante ajustado del modelo vigente, aunque la última propuesta del Gobierno lo ajustaría al 95,3%. La media, en este caso, se sitúa en el 100%.

La población ajustada es el indicador que utiliza el Estado para repartir la financiación entre las comunidades, teniendo en cuenta no solo el número de habitantes que tiene, sino sus necesidades y características. Y es precisamente en esta categoría donde Asturias reclama cambios.

“Se lo agradecemos, pero desde Asturias consideramos que esto no es suficiente. Que esto no responde a los intereses de la región. Tampoco a la Declaración de Santiago, a los acuerdos de la Junta General del Principado ni a lo aprobado en los congresos socialistas”, indicó. Por tanto, añadió, “la respuesta que hemos dado al Gobierno es un no rotundo, pero sereno. Y además con argumentos sólidos de esta posición”.

Llamedo también respondió a las críticas de la oposición. “Entiendo que a la oposición, y especialmente al Partido Popular, esto le desconcierta, porque ellos cuando hablamos de independencia, pues podemos movernos entre que son una sucursal o una franquicia”, dijo.

Sin embargo, contrapuso, “el Gobierno de Asturias tiene claro que el interés es Asturias, lo defienden en cada uno de los foros y en esta cuestión lo tenemos muy claro”.

La Vicepresidenta aprovechó la pregunta de los medios de comunicación para “llamar al diálogo” y pedir al PP que vuelva a la senda “de la defensa de los intereses de Asturias, que es lo que hace el Gobierno y lo que queremos que también haga la oposición”.