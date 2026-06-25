Cómo se vivió el eclipse solar total de hace más de un siglo en Asturias: vidrios ahumados, relojes en las estaciones de tren y una mayor duración

«La línea central del eclipse entrará en España por Asturias, partido judicial de Castropol, cerca de la ría de Navia, á las 13 horas 1 minuto y 59 segundos, y atravesará sucesivamente las provincias de Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria, Zaragoza, Teruel y Castellón, saliendo de esta última en las cercanías de Torreblanca (partido judicial de Albocacer) á las 13 horas 18 minutos 25 segundos, durando por tanto su recorrido 16 minutos y 26 segundos, lo que supone la vertiginosa velocidad de 42 kilómetros por minutos».

Así describía en 1905 el catedrático de la Universidad de Oviedo Enrique Fernández Echavarría las peculiaridades del eclipse total de sol que se produciría el 30 de agosto de ese año. Entonces, Asturias no llegaba a los 700.000 habitantes con un peso muy importante de la población rural, si bien la minería y la siderurgia se abrían paso, y la provincia de Oviedo estaba bajo el mando de un gobernador civil.

Más de un siglo después hay bastantes diferencias –Asturias goza de autonomía en una democracia consolidada y supera ya el millón de habitantes, con una población fundamentalmente urbana–, pero el interés por la astronomía y, en concreto, por el eclipse total de sol sigue intacto. El Principado disfrutará exactamente 121 años después del mismo fenómeno astronómico, un «apagón» histórico que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

Por este motivo la Universidad de Oviedo y la Consejería de Ciencia acaban de tender un «puente» entre ambos eclipses, en palabras del rector, Ignacio Villaverde, con la recuperación de una guía divulgativa publicada en 1905 y elaborada por Fernández Echavarría.

Intensa experiencia

Los científicos Javier de Cos y Noemí Pinilla-Alonso han colaborado en la edición, actualizando datos y situando la información en su justo contexto. «En ese breve intervalo se concentra una de las experiencias más intensas que puede ofrecer el cielo», describen ambos sobre la duración –109 segundos máximo el próximo del 12 de agosto– que suelen durar los eclipses totales. Son muchos, aseguran, los avances que habido desde 1905 hasta ahora, pero matizan: «Persiste un elemento que ninguna técnica ni modelo ha llegado a agotar del todo: la experiencia de quien levanta la vista para observar un eclipse. La emoción que produce contemplar cómo el Sol se extingue en pleno día...».

Publicación antigua del eclipse de la Universidad de Oviedo. / LNE

La publicación, a la que se puede acceder desde la web especial del Principado dedicada al eclipse, tiene 66 páginas e incluye 16 que en su día publicó la imprenta La Comercial. Al igual que han hecho ahora las administraciones, diversas instituciones y colectivos especializados, se ofrecieron los horarios para seguir el fenómeno y su duración total, algo mayor hace más de un siglo que ahora.

Relojes

No obstante, para el público en general había algún problema que hoy sería impensable: saber la hora que era. Entonces los ahora socorridos teléfonos móviles eran inimaginables y no todo el mundo podía tener un reloj de pulsera o acceso a uno. Así que el Catedrático Echavarría da un consejo: «Aproximadamente puede obtenerse de los relojes de las estaciones de los ferrocarriles (...) las oficinas telegráfica recibirán en los días 27 al 31 de agosto una señal que indique el momento preciso de una cierta hora convenida de antemano (...).

Asistentes a la presentación de la guía. / M. R.

Por supuesto no obvió el autor consejos para observar el eclipse sin temor a dañar la vista, algo en lo que ahora se hace tanto hincapié. A falta de las gafas actuales para protegerse, Echavarría anota: «Es conveniente un anteojo, aunque sea de escaso aumento, ó simplemente de los llamados gemelos de teatro, sin olvidar que para mirar al Sol, con ó sin anteojo, hay que preservar la vista con un vidrio fuertemente coloreado o ahumado».

Noemí Alonso-Pinilla destacó el afán divulgativo de la guía entonces, objetivo que ahora se mantiene: «El privilegio de los científicos es ser capaces de comunicar el conocimiento. Viendo una y otra se descubre que el saber avanza». Algo a lo que también se refirió el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, quien se refirió al 12 de agosto como una «oportunidad única para recordar cuánto ha avanzado la ciencia». Y añadió: «Si en 1905 los que escribieron la guía pudieran observar la inmediatez de la información ahora se sorprenderían».

Cinco publicaciones

La guía de Fernández Echavarría no es la única que se guarda en la biblioteca de la Universidad relacionada con el fenómeno atmosférico. Su responsable, María José Ferrer, explicó que hay hasta 5 publicaciones sobre el eclipse, como un libro del que fuera rector Aniceto Sela y otro publicado a posteriori por el colegio de la Inmaculada de Gijón en el que recogieron su experiencia en la observación.

A ellas se añade la que ahora publican la Universidad y el Principado «suma el conocimiento adquirido en estos 121 años», apostilló el rector Ignacio Villaverde, quien reseñó además la «mirada privilegiada» que del eclipse se gozará en Asturias el próximo 12 de agosto. «Seguramente el asombro con el que lo vivieron en 1905 años tenemos también nosotros».