Adrián Barbón defiende el debate interno en el PSOE antes del Comité Federal: "No es ningún drama"

El PSOE celebrará este sábado su Comité Federal acorralado por los casos de corrupción y la reciente sentencia al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel. Un encuentro en el que estará presente el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, quien considera "que no es ningún drama que haya debate allí, porque ese es el lugar donde tiene que haber debates". "Lo que no tiene que ser es fuera del Comité Federal, así que vamos a ver el debate que surge y el planteamiento que nos hace el secretario general", dijo Barbón.

Adrián Barbón, en declaraciones a los medios antes de participar en el acto de apertura de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ha explicado que todavía no sabe como va a ser su intervención porque "le gusta meditar los temas y prepararlo bien" y aún no lo ha hecho.

"Yo creo que los debates y las posiciones de cualquier compañero el espacio en el que tienen que plantearse es en los comités federales", ha insistido Barbón, quien ha remarcado que su postura sobre si debe o no haber adelanto electoral se la trasladará directamente a Pedro Sánchez en persona, "porque entiendo que en estos momentos cualquier otra posición es hacer ruido".

Asimismo, ha querido dejar claro que una cosa son los debates y otra las discusiones y en este sentido ha vuelto a referirse a las declaraciones del diputado nacional del PP, Jaime de los Santos, que le acusó de reírse de él. "Hombre, yo entiendo que todo lo quieren embarullar, todo lo quieren embarrar, pero nosotros no somos así y desde luego yo no soy así, porque conocen mi tono, mi respeto a los adversarios y porque creo que es importante que se hable así", se ha defendido.

"Ustedes me conocen. Saben que yo nunca falto al respeto a nadie, nunca me meto con nadie y nunca me río de nadie y menos por la orientación sexual. Yo precisamente voy a meterme por la orientación sexual de nadie, hasta ahí podíamos llegar. Lo que pasa que es que este diputado, amigo de Queipo que vino por aquí, se cree que esto es estar dentro de la M-30 y que aquí hacemos la misma política que se hace allí; esa política tóxica madrileña", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en aquellas palabras que dedicó a De los Santos en redes sociales y que llevaron al diputado a nombrarle durante su comparecencia en el Congreso. "No sé si es muy coherente apoyar un partido que no vota a favor de extender derechos, por ejemplo, el matrimonio igualitario; y que incluso cuando pacta con otras formaciones políticas, lo que hace es intentar restringir esos derechos".

El presidente asturiano ha hecho referencia, concretamente a las leyes LGTBI y ha puesto de ejemplo el parlamento regional. "Vox les dijo bien claro que la primera condición a cualquier acuerdo en Asturias iba a ser precisamente derogar la ley LGTBI, en la que estamos trabajando y todavía falta que se culmine", ha afirmado. Aunque ha asegurado que eso en el Principado "no va a pasar, porque lo vamos a evitar democráticamente la Federación Socialista Asturiana y yo como presidente". "Es decir, no va a haber una mayoría de PP Vox en Asturias", ha augurado.