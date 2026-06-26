Agenda: qué hacer hoy viernes 26 de junio en Asturias

Oviedo

Encuentro coral

La iglesia de Santo Domingo acoge a las 19.30 horas una nueva jornada del V Encuentro Coral «Oviedo, origen en el Camino», con la participación del Coro La Regenta, dirigido por Carlos Esteban, y la Capilla Musical Palacio de Meres, bajo la dirección de Miguel Quintana Aspra. El encuentro ofrece un recorrido por el repertorio coral interpretado por dos de las formaciones más reconocidas del ámbito musical asturiano.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Semana Profesional del Arte

La VI Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO26) encara su recta final con una jornada dedicada a la reflexión sobre el color y la creatividad. La programación comienza a las 12.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos con una visita guiada a la exposición que reúne las propuestas artísticas participantes en esta edición. Por la tarde, a las 18.00 horas, la especialista Laila Bermúdez impartirá la conferencia «El color no existe: física, mente y emocional», una aproximación divulgativa al fenómeno del color desde perspectivas científicas, perceptivas y emocionales. Media hora después, a las 18.30 horas, dará comienzo el taller verde «La Naturaleza y el equilibrio», dirigido a mayores de 12 años e impartido por Flechazu, una actividad de dos horas de duración que invita a explorar la relación entre creación artística, sostenibilidad y entorno natural.

Festival de Poesía

El Teatro Filarmónica acoge a las 19.30 horas la jornada inaugural del II Festival de Poesía Voces del Fornu, un encuentro que reúne en Oviedo a algunas de las voces más destacadas de la poesía escénica contemporánea. La sesión contará con las propuestas «Os nomes íntimos», de Samuel Merino y Lucía Aldao; «Goigs Posthumans», de Anna Pantinat y Shoeg; y «De púrpura y melancolía», de Emilia y Pablo. El festival, que se celebra los días 26 y 27 de junio, consolida a la ciudad como un espacio de referencia para la experimentación poética y la creación interdisciplinar.

Exposición «Vestigios de pintura»

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, alberga desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra «Raigambre», una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Exposición fotográfica

El Centro Social Buenavista muestra del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica «Oviedo y Transilvania Hermanadas», del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como «Julián de Transilvania». La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Exposición de Joaquín Valdeón

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias (calle Cabo Noval, 12, bajo, Oviedo) alberga hasta el 30 de junio, con horario de lunes a viernes y de 10.00 a 14.30 horas, una destacada muestra de esculturas del reconocido artista asturiano Joaquín Valdeón. Inaugurada a mediados de mayo coincidiendo con la festividad de San Juan de Ortega, esta exhibición reúne una cuidada colección de piezas que reflejan el carácter multidisciplinar y autodidacta del autor, quien plasma su personal universo creativo mediante la combinación de diversas texturas, volúmenes y materiales como el cartón, la fotografía y el diseño.

Museo de Bellas Artes

La exposición «Intercambios» revisa la colección del Museo del Museo de Bellas Artes de Asturias, removiendo sus fondos y estableciendo diálogos entre autores y obras de muy distintas épocas, géneros y estilos, y dando especial visibilidad a los autores asturianos. La exposición ocupa la sala -1 del edificio Ampliación y se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Museo Nicanor Piñole

A las 18.00 horas, en el Museo Nicanor Piñole se ofrece hoy una visita guiada a la exposición permanente en la que se presenta una amplia selección de óleos, bocetos, apuntes y dibujos de Nicanor Piñole, siguiendo criterios cronológicos y temáticos.

Metrópoli

El festival Metrópoli se inicia hoy en el recinto ferial «Luis Adaro». Las puertas se abren de 17.00 a 4.00 horas de lunes a viernes, y el sábado y domingo de 16.00h a 4.00 horas. A las 20.30 horas hoy será el concierto del gijonés Mateo Eraña; a las 22.00 horas será el turno de Juan Magán, al que seguirá el dj 3Pac.

PatiOH! de la Laboral

Hoy se abre el Mercado del Patioh! de la Laboral. Con puestos de moda, diseño, artesanía y comercio local. Estará abierto hasta el día 28, de 11.00 a 21.30 horas, con entrada gratuita.

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas hoy tendrá lugar un festival de variedades que contará con la participación del coro y teatro de CISE, que debutarán con la de teatro musical «A Dios rogando y el coro incordianto» escrita y dirigida por Carmen Castillo. Además contarán con la participación de dos coros invitados: Coral Alborada y Coro Olga Arana-Luis Quirós.

Centro municipal de El Llano

Organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa hoy tendrá lugar la videoproyección de la película «Víctor o Victoria», a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano.

La Revoltosa

A las 19.00 horas, en el Café-Libros La Revoltosa hoy se presenta el calendario feminista cannábico «Cannaman».

Teatro Jovellanos

El proyecto «Espacio para el arte», lleva al teatro Jovellanos las galas de fin de curso de las academias de danza de la ciudad. Hoy le toca el turno a los alumnos de Tango Brujo. El festival será a las19.30 horas.

Fiestas de Jove

Hoy tendrá lugar la primera cita festiva con el pregón (21.30 horas) de Miner «La Espartana» y Bravos Mirmindones; a las 22.30 horas será la primera verbena con el grupo «Eureka».

Fiestas de El Polígono

A las 17.00 horas comienza la fiesta vecinal con apertura del recinto, con batalla de pistolas de agua para los niños;_a las 18.00 horas será el pasacalles de la Banda de Gaitas; a las 20.00 horas dará el pregón el peluquero Paulino Cavielles Llamas, con reconocimiento vecinal a Aladino Castiello del Canto; a las 20.30 horas será la actuación de Fran Juesas y a las 22.30 horas de Pepo K-Libre.

Fiestas de Castiello

Este viernes se da el pistoletazo de salida a las fiestas de San Pedro en Castiello de Bernueces. El inicio musical, a partir de las 22.30 horas, corre a cargo de la «Orquesta Pasito Show» a la que seguirá el DJ Disco Éxtasis.

Orgullín del Norte-Camping Deva

El fin de semana del Orgullín del Norte arranca hoy en el camping de Deva con el izado de la bandera multicolor a las 19.00 horas, con Pablo Dávila como padrino. A las 20.00 horas será la fiesta de bienvenida y a las 00.00 hora la fiesta hortera con Mery Monster DJ Set, Tributo A Rafaella, Cherri Coke, DJ Oficial de Horteralia y «Los Palomos Cojos», Drag Olorum (Canarias) y Bricobollo DJ Set.

Escuela de Comercio-exposición

Puede visitarse la exposición «El cuidado a través de sus vestigios», una muestra organizada por el Hospital Universitario de Cabueñes/Facultad de Enfermería de Gijón que estará abierta hasta el 7 de julio. David González Pando es el autor de la muestra, conmemorativa del 50 aniversario de la Facultad de Enfermería de Gijón. Está integrada por 200 objetos relacionados con el cuidado de la salud desde el neolítico hasta 1975.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de junio puede verse en el CCAI la exposición «Tramares. Tejiendo arrecifes», fruto de un encuentro único entre ciencia y tradición. Se trata de una obra colectiva que crea un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejido en ganchillo y estampado en papel, combinando la divulgación científica, las matemáticas, el arte y el saber tradicional. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 horas y los Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 27 de junio podrá visitarse, en el Ateneo de La Calzada, la muestra «Solsticio de verano», compuesta por obras de numerosos artistas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 30 de junio se podrá visitar la exposición_«Vista Gijón. Panorámicas de un día», de Manuel Martínez García-Ciudad.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra «Aplazar la fragilidad», de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Aitana en La Magdalena

El exterior del Pabellón de Exposiciones de La Magdalena vivirá hoy, a las 22.00 horas, el concierto de Aitana, primera cita en España de su gira «Cuarto Azul World Tour». Las entradas están agotadas.

Mercado en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba. El mercado permanece abierto en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Teatro en el Palacio Valdés

Juan Echanove y Joaquín Climent protagonizan a las 20.00 horas «Esencia», de Ignacio García May, con dirección de Eduardo Vasco. La obra, incluida en EscenAvilés, cierra la programación de primavera. Entradas de 14 a 24 euros.

CaleyAvilés Medieval

La plaza de España será a las 19.00 horas el punto de partida de la visita guiada «Avilés Medieval», dentro del programa CaleyAvilés, que promueve recorridos en asturiano por la ciudad. La ruta incluye la capilla de Las Alas.

Fiestas en Rivero

La calle Rivero celebra las fiestas de San Pedro con mercado tradicional y pulpería desde las 12.00 horas. El programa incluye animación infantil a las 17.40 horas, cuentacuentos en La Crisálida a las 18.00, Leirana y Muyeres por Grau a las 20.00 y DJ Grand a las 23.00 horas.

Fiestas en La Luz

El barrio de La Luz abre las fiestas de San Pedro y San Pablo en la carpa del aparcamiento de Hermanos Pinzón. A las 17.30 horas habrá teatro con «La Verbenita» en la biblioteca, seguido de concurso de escanciadores, DJ Sego y Narcy y Saúl.

Fotografía en la Casa de las Mujeres

La Casa de las Mujeres, en la calle La Ferrería, acoge «Pixeladas», exposición colectiva del grupo Mujeres que miran. La muestra reúne fotografías de quince autoras vinculadas al taller que dirige Gema Sánchez. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, si hay actividad.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura presenta «La memoria de lo cotidiano», una selección de veintiuna obras de la colección Pérez Simón que dialoga con el costumbrismo asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Teatro infantil en Las Meanas

El Centro de Mayores de Las Meanas, en la calle Cuba, acoge la actividad del grupo de teatro infantil de la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez. La cita se celebra los lunes, de 17.00 a 18.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de San Pedro en La Felguera

La Felguera inicia hoy la celebración de sus fiestas de San Pedro. A las 12.00 será el chupinazo en el parque Pinín, y a partir de esa hora, y hasta las 15.00 horas, habrá pasacalles con la charanga «Principado». A las 13.00 horas será la ofrenda floral en el parque Dolores F. Duro, y ya a las 19.00 horas tendrá lugar una exhibición de artes marciales, también en el parque. A las 20.00, en el teatro José León Delestal, será el pregón, que pronunciará el magistrado Rafael Abril. Por la noche, desde las 23.30, tendrá lugar la primera verbena, con el griupo «Assia» y DJ.

Concierto de «Losone» en Mieres

El grupo «Losone» celebra esta tarde, desde las 20.00 horas, su concierto de fin de gira, en la que presentaron su espectáculo «El silencio del tiempo». La entrada es libre hasta completar aforo.

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Muestra «Ars longa, vita brevis» en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística «Ars Longa, vita brevis», que impulsa la asociación cultural «L’Enguedeyu». Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano» en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Exposición «Espacios Naturales» en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Oriente

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

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El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional.