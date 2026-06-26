Alimerka estrena su «Desafío» de verano: retos a medida para cada cliente y el humor de Antonio Resines como protagonistas
La cadena de supermercados lanza la edición estival de su popular campaña de fidelización, activa hasta el 23 de septiembre con viajes internacionales, un año de compra gratis y mecánicas más personalizadas.
R. S.
El verano ya ha llegado a los supermercados Alimerka y, con él, una nueva edición de su esperada campaña de fidelización. Tras el rotundo éxito de la pasada primavera, arranca la temporada estival del «Desafío Alimerka», que vuelve a contar con el actor Antonio Resines como embajador. A través de un nuevo spot marcado por su inconfundible cercanía y sentido del humor, Resines es el encargado de desvelar las novedades de este año. Hasta el próximo 23 de septiembre, los clientes de la cadena podrán convertir su compra habitual en una experiencia llena de recompensas. Para ello, solo necesitan usar la aplicación móvil de Alimerka y su tarjeta de cliente para ir acumulando sellos.
Las principales novedades de la temporada
Los retos 100% personalizados son la gran apuesta de esta edición. Además de los mensuales comunes, Alimerka ha diseñado retos exclusivos basados en los hábitos de compra de cada usuario. El objetivo es premiar la fidelidad de una forma mucho más adaptada y relevante para cada perfil. Todos los usuarios parten de cero, al tratarse de un nuevo lanzamiento, dando las mismas oportunidades de conseguir sellos a cada participante. Además, el canje de los regalos más solicitados se abrirá unos días después de publicarse los retos, dando a todos el mismo tiempo para organizar sus compras.
Un catálogo de premios pensado para el verano
El esfuerzo tiene recompensa, y el catálogo de este año eleva el nivel. Los clientes podrán conseguir desde artículos ideales para la época estival (como unas codiciadas neveras portátiles, proyectores de cine al aire libre o cafeteras de especialidad) hasta viajes a destinos como Miami o Florencia, pasando por vales para canjear en las tiendas de Alimerka.
El broche de oro llegará en septiembre con el gran sorteo del Bombo del Verano. Todos los participantes que hayan completado sus retos entrarán en el sorteo de premios excepcionales: dos compras gratis en Alimerka para un año entero—un alivio fundamental para la economía doméstica— y dos espectaculares viajes a China para dos personas.
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