Asturias amplía su lista de fiestas y eventos "top": éstas son las tres nuevas celebraciones que se unen al exclusivo catálogo
Arraigo social, capacidad de atracción de visitantes y contribución a la promoción de la imagen de Asturias, los requisitos de los que estrenan la declaración, aprobada por el Consejo Asesor de Turismo
La Trevesera Integral de los Picos de Europa, el Festival Somos la Ostra y el Festival de la Sidra de Navia. Son los tres eventos que se acaban de sumar a la lista de Fiestas y Actividades de Interés Turístico Regional del Principado. Con estos tres, en Cabrales, Castropol y Navia, son ya 81 los que cuentan con tal categoría en la región. El catálogo "pone en valor algunas de las celebraciones con mayor arraigo e interés público".
El Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias avaló en su reunión de este viernes la incorporación de las tres nuevas celebraciones, tras ratificar la propuesta formulada por la Comisión de Fiestas y Actividades, que constató que las tres candidaturas cumplen con los requisitos establecidos en la normativa autonómica.
La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, destacó que "la incorporación de estos tres eventos reconoce su arraigo social, su capacidad de atracción de visitantes y su contribución a la promoción de la imagen de Asturias desde ámbitos complementarios como la naturaleza, la gastronomía y la cultura tradicional".
Y añadió: "Estas celebraciones enriquecen la oferta turística asturiana, ayudan a desestacionalizar la actividad y proyectan la identidad de nuestros concejos dentro y fuera de Asturias". Con este acuerdo, el Gobierno de Asturias sigue reforzando un calendario de celebraciones que contribuye a dinamizar la actividad económica, promocionar el territorio y preservar el patrimonio cultural y las tradiciones de Asturias.
La Travesera
La Travesera Integral Picos de Europa se ha consolidado desde 2004 como una de las pruebas de montaña de referencia en España. Su recorrido por los tres macizos del parque nacional la convierte en un escaparate privilegiado del patrimonio natural asturiano y de la cultura vinculada a la montaña.
Festival de la Ostra
Por su parte, el Festival Somos la Ostra, que se celebra en Castropol desde 2014, se ha convertido en una cita gastronómica de referencia en el occidente asturiano gracias a la promoción de un producto emblemático del estuario del Eo y a su creciente capacidad para atraer visitantes.
Sidra en Navia
El Festival de la Sidra Villa de Navia, nacido en 2002, refuerza la difusión de la cultura sidrera asturiana, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y constituye una de las principales muestras de esta tradición en el occidente.
Más de 80 celebraciones catalogadas con la etiqueta en Asturias
Con la decisión de este viernes del Consejo Asesor de Turismo del Principado, el catálogo de fiestas de interés turístico en Asturias queda completado con la siguiente lista:
Travesera Integral Picos de Europa, en Cabrales.
Festival Somos la Ostra, en Castropol.
Festival de la Sidra Villa de Navia, en Navia.
Fiesta de los Humanitarios, en Moreda, Aller.
Jornadas Gastronómicas de la Matanza, en Amieva y Alto Sella.
Antroxu, en Avilés.
Semana Santa, en Avilés.
Fiesta del Bollo, en Avilés.
Festival Intercélticu d’Avilés y comarca, en Avilés y comarca.
Feria de la Miel, en Boal.
Certamen del Queso de Cabrales, en Arenas de Cabrales, Cabrales.
Travesera Integral Picos de Europa, en Cabrales.
Festival del Arroz con Leche, en Santa Eulalia de Cabranes.
El Carmen de Torazo, en Torazo, Cabranes.
Fiestas de San Antonio de Padua, en Cangas de Onís.
Fiesta del Pastor, en la Vega de Enol, Cangas de Onís.
Fiesta del Carmen, La Descarga, en Cangas del Narcea.
Fiesta de la Magdalena, en Cangas del Narcea.
Fiesta de la Vendimia del Vino de Calidad de Cangas, en Cangas del Narcea.
Festival de Bandes de Gaites Villa de Candás, en Candás, Carreño.
Festival de la Sardina, en Candás, Carreño.
Festival del Quesu Casín, en El Campu, Caso.
Festival Internacional Longboard Surf Salinas, en Salinas, Castrillón.
Alfombras Florales del Corpus, en Castropol.
Festival Somos la Ostra, en Castropol.
Jira al Embalse de Trasona, en Trasona, Corvera.
Foguera de San Xuan de Corvera, en Trasona, Corvera.
Fiesta de L’Amuravela, en Cudillero.
Mercado Vaqueiro, en San Martín de Luiña, Cudillero.
Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, en Gijón.
Antroxu, en Gijón.
Concurso de Saltos Internacional Oficial de España, en Gijón.
Festival de la Sidra Natural, en Gijón.
Torneo Tenis Playa, en Luanco, Gozón.
Primera Flor de Grado y Certamen de la Faba Asturiana IGP y productos afines, en Grado.
Fiesta de Nuestra Señora del Carbayu, en El Carbayu, Langreo.
Fiesta Gastronómica Su Excelencia la Fabada, en La Felguera, Langreo.
Fiesta de los Exconxuraos, en Llanera.
Sacramental de Cué, en Cué, Llanes.
Fiesta de Santa María Magdalena, en Llanes.
Fiestas de San Roque, en Llanes.
Fiesta del Santo Cristo del Amparo, en Nueva, Llanes.
Romería de los Santos Mártires de Valdecuna, en Valdecuna, Mieres.
Jornadas Gastronómicas del Pote, en Turón, Mieres.
Travesía Internacional de la Costa Naviega, en Navia.
Festival de la Sidra Villa de Navia, en Navia.
Fiesta del Picadillo y el Sabadiego, en Noreña.
Certamen del Queso de Gamonedo, en Benia de Onís.
Preba de la Sidra, en Oviedo.
Feria de la Ascensión, en Oviedo.
Fiesta Gastronómica del Desarme, en Oviedo.
Fiesta del Bollu de la Peruyal, en Arriondas, Parres.
Festival de la Avellana, en Infiesto, Piloña.
Fiesta del Guirria y del Aguinaldo, en San Juan de Beleño, Ponga.
Festividad de La Ponte, en Puentevega, Pravia.
Fiesta del Cordero, en el Prau Llagüezos, Quirós y Lena.
Fiesta del Alba, en Salcedo, Quirós.
Fiesta de Santu Medé, en Pimiango, Ribadedeva.
Feria de Indianos, en Colombres, Ribadedeva.
Carrera de Caballos de la Playa de Ribadesella, en Ribadesella.
Feria del Salmón, en Cornellana, Salas.
Fiesta de los Nabos, en Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio.
Fiesta de Les Cebolles Rellenes, en El Entrego, San Martín del Rey Aurelio.
Fiesta de los Pimientos Rellenos, en Blimea, San Martín del Rey Aurelio.
Fiesta de San Pedrín de la Cueva, en Narzana, Sariego.
Fiesta de los Huevos Pintos, en Pola de Siero.
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen y Carmín, en Pola de Siero.
Desfile de Carrozas, en Valdesoto, Siero.
Festival Gastronómico de la Angula, en Soto del Barco.
Procesión Marinera de San Juan, en San Juan de la Arena, Soto del Barco.
Festival Intercéltico d’Occidente, en Tapia de Casariego.
Festividad de Nuestra Señora del Cébrano, en Carrea, Teverga.
Campeonato Nacional de Bateo del Oro, en Navelgas, Tineo.
Fiesta de San Roque, en Tineo.
Fiesta del Día de los Pueblos de Asturias, en Navelgas, Tineo.
Noche Mágica y Festival del Esfoyón y Amagüestu, en Navelgas, Tineo.
Fiesta de los Vaqueiros de Alzada, en la braña de Aristébano, Valdés.
Fiesta de San Timoteo, en Luarca, Valdés.
Fiesta de La Regalina, en Cadavedo, Valdés.
Vía Crucis Viviente, en Villanueva de Oscos.
Semana Santa, en Villaviciosa.
Jornadas Gastronómicas de la Llámpara, en Quintes y Quintueles, Villaviciosa.
Mercáu Tradicional de Oles, en Oles, Villaviciosa.
Primer Desembarco de Carlos V, en Tazones, Villaviciosa.
Festival de la Manzana, en Villaviciosa.
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