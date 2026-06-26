Asturias amplía su lista de fiestas y eventos "top": éstas son las tres nuevas celebraciones que se unen al exclusivo catálogo

La Trevesera Integral de los Picos de Europa, el Festival Somos la Ostra y el Festival de la Sidra de Navia. Son los tres eventos que se acaban de sumar a la lista de Fiestas y Actividades de Interés Turístico Regional del Principado. Con estos tres, en Cabrales, Castropol y Navia, son ya 81 los que cuentan con tal categoría en la región. El catálogo "pone en valor algunas de las celebraciones con mayor arraigo e interés público".

El Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias avaló en su reunión de este viernes la incorporación de las tres nuevas celebraciones, tras ratificar la propuesta formulada por la Comisión de Fiestas y Actividades, que constató que las tres candidaturas cumplen con los requisitos establecidos en la normativa autonómica.

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, destacó que "la incorporación de estos tres eventos reconoce su arraigo social, su capacidad de atracción de visitantes y su contribución a la promoción de la imagen de Asturias desde ámbitos complementarios como la naturaleza, la gastronomía y la cultura tradicional".

Y añadió: "Estas celebraciones enriquecen la oferta turística asturiana, ayudan a desestacionalizar la actividad y proyectan la identidad de nuestros concejos dentro y fuera de Asturias". Con este acuerdo, el Gobierno de Asturias sigue reforzando un calendario de celebraciones que contribuye a dinamizar la actividad económica, promocionar el territorio y preservar el patrimonio cultural y las tradiciones de Asturias.

Travesera Integral 2026 / Carmen M. Valdés

La Travesera

La Travesera Integral Picos de Europa se ha consolidado desde 2004 como una de las pruebas de montaña de referencia en España. Su recorrido por los tres macizos del parque nacional la convierte en un escaparate privilegiado del patrimonio natural asturiano y de la cultura vinculada a la montaña.

Comienza el festival dedicado a saborear ostras en Castropol / lne

Festival de la Ostra

Por su parte, el Festival Somos la Ostra, que se celebra en Castropol desde 2014, se ha convertido en una cita gastronómica de referencia en el occidente asturiano gracias a la promoción de un producto emblemático del estuario del Eo y a su creciente capacidad para atraer visitantes.

Noticias relacionadas

Éxito de público en el Festival de la Sidra en Navia | VIRGUI / lne

Sidra en Navia

El Festival de la Sidra Villa de Navia, nacido en 2002, refuerza la difusión de la cultura sidrera asturiana, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y constituye una de las principales muestras de esta tradición en el occidente.