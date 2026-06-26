Asturias logra (por fin) dominar la PAC: la Consejería de Medio Rural presume de pagos en tiempo y forma

Acostumbrados a las quejas y críticas del sector agroganadero por los problemas habituales con la PAC (Política Agraria Común) para tramitar y abonar los fondos correspondientes a Asturias, en la Consejería de Medio Rural han querido exhibir este ejercicio -que finaliza el próximo 30 de junio- el cumplimiento de plazos.

Según el departamento que dirige Marcelino Marcos Líndez, este año han abonado 90.994.371 euros de la PAC de 2025 durante el periodo ordinario de pagos. El Principado cerró este viernes el proceso con el abono de las últimas ayudas y con una "cifra récord", destacan, en el capítulo de desarrollo rural, que alcanza los 26,6 millones de euros.

El grueso de los fondos corresponde a las ayudas directas, que suman 64,3 millones de euros y que se reparten entre distintos capítulos de carácter técnico. La mayor cuantía se concentra en las ayudas básicas a la renta y los pagos distributivos, con 27,2 millones. A continuación figuran las ayudas asociadas a la producción, con 23,4 millones, especialmente relevantes para el sector ganadero asturiano.

Dentro de este último bloque, el vacuno extensivo absorbe la mayor parte del importe. Las ayudas a las vacas nodrizas ascienden a 11,7 millones, mientras que el vacuno de leche recibe casi 11 millones más. Se trata de dos líneas clave para un sector que sostiene buena parte de la actividad agraria en las zonas rurales de la comunidad.

Beneficios ambientales

Los polémicos y cuestionados en su día ecorregímenes -son ayudas anuales y voluntarias que recompensan las prácticas sostenibles y beneficiosas para el medio ambiente y el clima- suman 11,5 millones de euros. En este apartado destaca especialmente la práctica de pastoreo, que supera los 10,7 millones, una cifra que refleja el peso de la ganadería extensiva y del aprovechamiento tradicional de los pastos en Asturias. A estas cantidades se añaden otros 2 millones correspondientes a la ayuda complementaria para jóvenes agricultores.

El importe final de las ayudas directas aún podría aumentar. La Consejería precisa que, si una vez liquidados los fondos a nivel nacional existieran remanentes, se realizaría un nuevo abono en octubre. Ese pago coincidiría con la resolución de los expedientes que todavía permanecen en revisión.

Gran bloque

El otro gran bloque de la PAC, el de desarrollo rural, alcanza este año una cifra récord en Asturias, con 26,6 millones de euros abonados. El Principado destaca además que los beneficiarios tienen garantizado este nivel de ayudas hasta el 31 de diciembre de 2029.

La partida más importante dentro de este capítulo corresponde a las ayudas de montaña, dirigidas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. Esta línea, que beneficia a ganaderos profesionales, alcanza los 17,8 millones de euros. A ella se suman otros 900.000 euros para la gestión sostenible de pastos, una medida orientada a reforzar la ganadería extensiva.

El programa de recursos genéticos cuenta con 2,6 millones de euros destinados a razas autóctonas, la faba con Indicación Geográfica Protegida y el manzano con Denominación de Origen Protegida. La producción ecológica recibe otros 2,6 millones ya abonados, aunque la Consejería prevé efectuar durante el verano un pago adicional de un millón de euros para completar los expedientes de ganadería ecológica, debido al elevado número de profesionales acogidos a esta modalidad.

Medio Rural subraya que estos pagos forman parte de su compromiso con la gestión de la PAC y con el acompañamiento al sector agrario asturiano, al que considera "estratégico por su papel económico, ambiental y social". El objetivo, sostiene el departamento, es contribuir a que el campo siga produciendo alimentos sanos, seguros y de calidad.

El Gobierno asturiano agradece también el trabajo de las entidades colaboradoras y del personal de la Administración del Principado implicado en la tramitación de unas ayudas especialmente complejas. Según la Consejería, ese esfuerzo ha permitido cumplir el compromiso de abonar los fondos con la mayor rapidez posible y antes del cierre del periodo ordinario, fijado para el 30 de junio.