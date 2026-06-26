Asturias recibirá casi 79 millones de euros del Estado para paliar el atasco en la dependencia

El atasco en la atención a la dependencia en Asturias, que se vio acentuado en los últimos meses con el caos de las listas de espera y la migración de los datos de los expedientes, lo que generó 200.000 duplicidades, se verá aliviado con la inyección de 79 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales transferirá a Asturias, tras la aprobación del real decreto-ley por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esto supondrá "un importante incremento" de las cantidades que el Gobierno de España transfiere cada mes a las autonomías por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia.

En lo que respecta al Principado, y teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en la región hay 34.369 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio estima que el Gobierno de España transferirá 78.806.700 euros más a Asturias entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo, es decir, en el capítulo destinado a cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido, sin incluir la inversión adicional que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia. Esa otra cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebra el próximo lunes.

La ampliación de las cuantías entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, de manera que Asturias tendrá a disposición esos cerca de 79 millones de euros. Esta nueva realidad económica resulta especialmente significativa para la dotación de aquellas personas con un grado de dependencia III (gran dependencia) y grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100% respectivamente. Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia será la mayor de su historia.

Desglosado por años, el incremento estimado para el nivel mínimo, el Principado recibirá algo más de 26 millones de euros más ya en este ejercicio, y 52 millones más en 2027 (52.537.800 euros), lo que sitúa en casi 79 millones de euros la aportación extra del Estado en la región. No obstante, la aportación estatal en su conjunto al sistema de dependencia asturiano será de más de 83 millones de euros en 2026 (83.622.180 euros), y de 110 millones en 2027 (109.891.080 euros). Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia asturiana hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado. En concreto, basándose en el número de personas existentes en el Sistema actualmente, se habrían transferido un total de 57 millones de euros (57.353.280 euros) al Principado sin la ampliación anunciada este viernes.

Medidas autonómicas

Entre las medidas aplicadas a escala autonómica en estos meses para desatascar la dependencia se incluye la creación 41 nuevos empleos, modificando la estructura organizativa de la Consejería, logrado una asistencia técnica estable, alcanzado un acuerdo con la Consejería de Salud para acceder al informe médico y planteando a los ayuntamientos implantar un modelo de colaboración.

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El colapso en la gestión de estas solicitudes en el área de Derechos Sociales llevó a que en los momentos más críticos el plazo medio de resolución era de 451 días, mientras que la ley establece un límite máximo de 180 días.