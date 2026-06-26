Asturias supera los 400.000 afiliados a la Seguridad Social, hito que no se registraba desde antes de la gran recesión
El Principado registró en la primera quincena del mes, con el inicio de la campaña turística, una media de 401.327 cotizantes
Asturias ha superado en la primera quincena de junio la barrera de los 400.000 afiliados a la Seguridad Social, hito que no se alcanzaba desde noviembre de de 2008, cuando se desató la última gran recesión tras la burbuja inmobiliaria. La comunidad registró una media de 401.327 cotizantes entre el 1 y el 15 de junio, dentro de la mejoría del mercado de trabajo que ya venía notando en últimos meses y que está impulsada, en buena medida, por el sector del turismo.
El Gobierno regional, que no suele valorar los datos de afiliación a mitad de mes (lo hace a mes cumplido), ha destacado que el avance de la afiliación "permite cumplir uno de los principales objetivos que el presidente del Principado, Adrián Barbón, se había marcado para este año: superar los 400.000 ocupados". Las mismas fuentes destacaron que "este reto formaba parte de un doble compromiso, junto a la reducción del paro por debajo de las 50.000 personas, un umbral que ya se había alcanzado en mayo (49.320 desempleados)".
Asturias ya había rozado la cifra de los 400.000 afiliados el mes pasado, cuando se situó en 399.421 cotizantes con un notable impulso del sector turístico, que alcanzó los 38.248 afiliados. Las previsiones apuntaban a que la evolución habitual de los meses centrales del año, coincidiendo con la campaña turística, permitiría seguir avanzando. Los datos divulgados por el Ministerio de Seguridad Social confirman esa tendencia y sitúan a Asturias por encima de los 400.000 afiliados en términos medios.
Asturias no superaba este nivel de afiliación desde 2008, cuando se alcanzaron los máximos de la serie (en agosto de ese año se registraron 411.452 cotizantes) antes de la crisis financiera. En términos absolutos, la afiliación alcanza los 403.853 cotizantes a 15 de junio.
"La evolución del mercado laboral mantiene un comportamiento favorable, con un crecimiento sostenido del empleo que permite avanzar en los objetivos fijados para este año y afianzar un nivel elevado de ocupación en la comunidad", destacaron fuentes del Gobierno regional.
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