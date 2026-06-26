El Ayuntamiento de León aprueba una moción para captar la fábrica que Indra quiere implantar en Langreo

El pleno del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes por unanimidad una moción para que se realicen "todas las gestiones institucionales necesarias ante Indra y ante administraciones competentes" para que la ciudad capte la fábrica de blindados que la empresa de defensa quiere implantar en el taller de Duro Felguera en Barros (Langreo), a pesar de que las dificultades que hay en las negociaciones entre ambas empresas por diferencias de precio. La moción considera la ciudad leonesa como un emplazamiento "idóneo" y "altamente competitivo" para la inversión que proyecta la multinacional española.

La moción, impulsada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), también establece que el Consistorio, en colaboración con otras administraciones, ponga a disposición de la empresa Indra toda la información relativa a suelos industriales, infraestructuras, servicios y ventajas competitivas que, a su juicio, ofrece la ciudad para el proyecto, según recoge 'Europa Press'.

Según el texto de la moción, Indra estudia distintas ubicaciones para implantar una nueva fábrica para la producción de vehículos blindados militares. Para ello la empresa busca más de 80.000 metros cuadrados de suelo industrial con la idea de desarrollar este proyecto, una inversión "estratégica" vinculada al incremento de las capacidades industriales de defensa del país.

"La ciudad de León y su entorno cuentan con importantes fortalezas para acoger una inversión industrial de estas características", según expone el texto de la moción, que hace referencia su situación "estratégica" como principal nodo de comunicaciones del noroeste peninsular, las conexiones ferroviarias de alta velocidad, la red de autovías que enlaza con Galicia, Asturias, Cantabria o Portugal, así como la existencia de suelo industrial disponible.

Emplazamiento "altamente competitivo"

Según el documento, esas ventajas convierten a León en un emplazamiento "altamente competitivo" para proyectos empresariales de gran dimensión. A esto se suma la presencia de infraestructuras tecnológicas y de seguridad de referencia nacional como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle) y diversas instalaciones vinculadas al ámbito de defensa y la innovación tecnológica, elementos que generan "un ecosistema favorable para la implantación de empresas estratégicas de alto valor añadido".

Además, la moción recuerda que el polígono industrial de Villadangos ya es un punto "clave" de Indra, donde se encuentra su fábrica de drones, lo que supondría una facilidad para la propia empresa desde el punto de vista logístico.

"Es una oportunidad histórica para León y provincia porque, aunque esta factoría se instale en Villadangos, es evidente que la primera beneficiada por las sinergias que ello conllevaría es la ciudad de León, tanto por la creación directa e indirecta de empleo como por el efecto tractor que tendría sobre empresas auxiliares, centros tecnológicos y tejido productivo local", continúa el texto de la moción.

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Moción en Langreo

La moción del Ayuntamiento de León se ha aprobado solo un día después de que el Consistorio de Langreo (IU) haya hecho lo propio, también con el apoyo de todas las fuerzas políticas, para que las administraciones competentes logren que Duro Felguera se avenga a vender la instalación de Barros a Indra y que la fábrica sea una realidad en el concejo.