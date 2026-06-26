El Ministro Cuerpo defiende en Oviedo el modelo de financiación autonómica que Asturias rechaza: "Mejora la situación de todas las comunidades"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, reconoció este viernes la complejidad de la reforma del modelo de financiación autonómica, que acumula “más de diez años de retraso”. No obstante, sostuvo que la propuesta del Gobierno central “mejora la situación para todas las comunidades autónomas con respecto a la situación actual” y aseguró que se ha hecho “un esfuerzo adicional” para que ninguna autonomía pierda recursos.

Cuerpo hizo estas declaraciones en Oviedo, donde participa en la Asamblea de gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, solo unos días después de que el Principado mantuviese un encuentro con el Ministerio de Hacienda para negociar el modelo de financiación. Un encuentro que se saldó con un nuevo rechazo a la propuesta por parte del equipo de Barbón, a pesar de que el Ejecutivo central puso sobre la mesa un nuevo fondo de compensación para las comunidades que se quedarían por debajo de la media por población ajustada.

Cuerpo aseguró que con la propuesta del Estado “todas las comunidades aumentan y de manera significativa en términos absolutos la financiación que reciben”. Destacó, además, que el Ejecutivo quiere llevar la discusión multilateral al Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio. “Queremos, en la medida de lo posible, que esa discusión multilateral se dé durante el mes de julio”, señaló Cuerpo, antes de añadir que el objetivo del Gobierno es que estas conversaciones “no queden varadas” y permitan avanzar hacia un nuevo modelo.

El ministro enmarcó las reuniones bilaterales con las comunidades en esa fase previa a la negociación conjunta. Según explicó, el diálogo con cada autonomía sirve para tener “una idea aterrizada” de sus necesidades y peticiones, que después deberán discutirse “en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

Asimismo, vinculó la reforma de la financiación autonómica con otras medidas de apoyo a las comunidades. Entre ellas citó el incremento de la financiación de la dependencia aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, que, según indicó, beneficiará de forma singular al Principado con un aumento de 80 millones de euros. Cuerpo recordó asimismo que sigue sobre la mesa la condonación parcial de deuda autonómica, una medida que “liberaría un espacio financiero adicional” para que las comunidades puedan incrementar su gasto.

La postura de Barbón

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, volvió a marcar las líneas rojas de Asturias en la negociación: su “posición histórica” pasa porque aspectos como el envejecimiento, la dispersión de la población y la orografía ganen más peso en la población ajustada.

Barbón reconoció que el Gobierno central ha realizado “un esfuerzo” al plantear que las comunidades que quedarían por debajo de la media puedan ser igualadas, pero advirtió de que Asturias mantiene intacta su reivindicación de fondo, establecida en los acuerdos de los congresos de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y en la Declaración de Santiago.