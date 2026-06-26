El CIFP Porta da Auga, de Ribadeo, aumenta su oferta educativa
El centro mantiene los ciclos del curso pasado y añade grados como los básicos de Electricidad y Electrónica, y Servicios Administrativos, para mayores de 18 años
B. B.
De cara al próximo curso académico 2026-2027 el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Porta da Auga, de Ribadeo, aumenta su oferta educativa, destacando como novedades el grado básico de Electricidad y Electrónica, el grado básico de Servicios Administrativos, en este caso para personas adultas (mayores de 18 años) y el grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas en modalidad ordinaria. Todos ellos se imparten en horario de mañana, de 08.30 a 15.00 horas.
El director del CIFP Porta da Auga, Isidro Berdeal, explica además, que: «aparte de estas novedades, seguimos contando con distintos grados básicos, medios y superiores en horario de mañana» y especifica: «el próximo curso ofertamos el grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y el grado superior de Automoción en horario de tarde y en modalidad dual intensiva».
Formaciones aceleradas de cuatro meses
Se podrán cursar también formaciones aceleradas de 4 meses de duración en Reparación de Carrocerías, así como el Curso de Especialización de grado superior de Vehículos Híbridos y Eléctricos, ambos en horario de tarde. Además, se continúa teniendo el grado medio de Gestión Administrativa, los grados superiores de Administración y Finanzas y de Asistencia a la Dirección, en modalidad a distancia.
Admisión hasta el 30 de junio
Una de las ventajas del Porta da Auga, de Ribadeo, es que da la opción de estudiar en horario de mañana, de tarde o a distancia, lo que sirve de gran ayuda a los estudiantes, a la hora de organizar su tiempo y compatibilizarlo con otras actividades. Las plazas para las diferentes formaciones son limitadas y el plazo de admisión está abierto hasta el día 30 de junio, martes.
Las personas interesadas en obtener más información sobre la oferta formativa del CIFP Porta da Auga pueden verla en la página web www.portadaauga.es y en sus redes sociales o contactar con el centro a través del teléfono 982.12.88.94 y del correo electrónico:
cifp.portadaauga@edu.xunta.gal.
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