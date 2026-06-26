Comeremos semillas modificadas genéticamente: el Serida ya ha probado el desarrollo de variedades vegetales para faba y manzano mediante mejora genética

La reciente aprobación de la normativa europea que regula el uso de nuevas técnicas genómicas para la I+D en la agricultura abrirá la puerta, a ojos de los investigadores del sector agroalimentario a nuevos avances en conocimiento y métodos para impulsar las investigaciones e innovaciones del sector. Juan José Ferreira, responsable del grupo de Genética Vegetal y del banco de semillas del Serida, sostiene que las técnicas de edición genética también ofrecen la posibilidad, por ejemplo, de acelerar la obtención de variedades vegetales y, de hecho, ya se está utilizando en cultivo punteros como arroz, patata, tomate, o maíz, entre otros. En el caso del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario están trabajando en la identificación de genes mayores que tiene un alto impacto en el rendimiento de cultivos, por ejemplo en el caso de la faba, así como en los efectos de la interacción entre ellos. "Se ha publicado el genoma de faba y se han identificado genes de resistencia a enfermedades y genes de color de la semilla, entre otros. En un futuro, no sabemos si aplicaremos esta metodología. Todo dependerá del problema que se pretende resolver y de los recursos disponibles", indica el investigador.

La aprobación del nuevo Reglamento europeo sobre Nuevas Técnicas Genómicas (NTGs) permitirá acelerar el desarrollo de variedades vegetales más resistentes a sequías, plagas y enfermedades, mejorar la eficiencia en el uso de agua y recursos naturales, reforzar la calidad nutricional de los alimentos y facilitar cultivos mejor adaptados al cambio climático.

Hasta el momento, el desarrollo de variedades vegetales mediante mejora genética basada en la recombinación obtenidas pre cruzamiento y selección ha dado buenos frutos en especies como el manzano de sidra o la propia faba, explica Ferreira, sobre los trabajados desarrollados desde el Serida. No obstante, tomó su tiempo pero han logrado desarrollar nuevas variedades en ambas especies que se están comercializando ya. "Para ello resulta fundamental disponer de colecciones de variedades locales, que son la fuente de los genes. El Serida mantiene colección de referencia para estas dos especies", indica.

Según el responsable del grupo de Genética Vegetal del Serida, muchos de los caracteres importantes en el rendimiento de los cultivos están gobernados por muchos genes, cada uno de los cuales tiene un pequeño efecto sobre el rendimiento. "Son escasos aquellos genes mayores que tienen un alto efecto en el rendimiento por lo que la edición genética en muchos cultivos se ha venido centrado en genes mayores de resistencia a plagas y enfermedades, calidad, conservación postcosecha, ...", explica. El primer paso para trabajar en edición genética es conocer los genes que se pretende editar para la expresión de un carácter asi como su funcionamiento. Además, se debe disponer de la metodología para aplicarlo en la especie de trabajo. Y en algunas especies esto último paso todavía no es posible.

Lo que sí reconocen en el Serida es que la actualización de la normativa europea, es un asunto del que se venía debatiendo desde hace muchos años. "Era urgente su regulación frente a otros países que ya lo han regulado esto como China o EEUU", subraya Ferreira. El método de edición genética consiste en añadir, eliminar o cambiar un fragmento de ADN dentro de un gen, lo hace que modifique su expresión y dé lugar a una característica distinta. En cambio, los organismos modificados genéticamente (OMG), se refiere clásicamente a la introducción de genes procedente de especies diferentes y no compatibles.

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Hasta el momento, el problema era que las plantas obtenidas por edición genética se equiparaban a los organismos modificados genéticamente (ONG) aunque las metodologías usadas son distintas. La UE define un OMG como un organismo cuyo material genético haya sido modificado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural. Hasta la aparición de las técnicas de edición genética, aproximadamente en 2012, esta modificación se basaba en transgénesis o cisgénesis, que consiste en la introducción de genes entre especies o dentro de especies mediante métodos moleculares de ingeniería genética. Con la nueva normativa, se establecen diferentes categorías de OMG según la técnica que se haya empleado para su desarrollo.