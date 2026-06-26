Duro Felguera se fija como nueva meta facturar 400 millones de euros en 2028

El grupo asturiano Duro Felguera ha demostrado una fuerte capacidad de resistencia –acaba de alejar el fantasma del concurso de acreedores con la homologación de su plan de reestructuración–, pero también de reincidencia en el incumplimiento de planes de futuro. Ahora maneja uno, más contenido que los anteriores, con el que prevé alcanzar una facturación superior a los 400 millones de euros en 2028.

"Bajo el control del grupo Prodi (con el 80% del capital con la operación acordeón), Duro Felguera centrará su actividad en el mercado mexicano, apoyándose en su socio para obtener avales y proyectos, con el objetivo de alcanzar una facturación de 400 millones de euros en 2028", señaló Eduardo Espinosa, presidente de Duro Felguera, en declaraciones a "Expasión". Espinosa señaló que se prevé que Duro cierre este año con una cifra de ventas de 120 millones (60% en México) apoyada en trabajos para Grupo Prodi y Mota-Engil como, por ejemplo, la planta de amoniaco de Escolin o el ciclo combinado de Tula.

Duro comienza esta nueva etapa sin la mochila de 1.000 millones de deudas y litigios, y con una plantilla reducida a 500 trabajadores. "Buscamos proyectos de energía, minería y handling, donde aportamos valor añadido. Hemos reducido grasa para ganar músculo y nuestra intención es que el número de empleados se triplique según crezcamos", subrayó el presidente de Duro, que ya ha iniciado conversaciones con socios en nuevos proyectos en España y en el exterior.

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"Tenemos proyectos importantes en España (incluyendo uno de minería) y analizamos oportunidades en Omán. A largo plazo, nos interesan mercados como Chile y estamos atentos a Venezuela" señaló Espinosa, que apuntó que el 1 de julio se firmará la venta de la sede de Duro en Gijón a Mecalux.