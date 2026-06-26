Elena Arnaiz, Yolanda Lobo e Isabel Viña, premios "Prestosa" de Mujeres de Empresa

La psicóloga Elena Arnaiz, la empresaria y gestora cultural Yolanda Lobo y la ingeniera, profesora y actual defensora universitaria de la Universidad de Oviedo Isabel Viña recibirán el distintivo "Mujer Prestosa 2026" que concede la Asociación Mujeres de Empresa y que reconoce trayectorias profesionales que, por su contribución al desarrollo económico y social del Principado, merecen ser referentes para otras mujeres.

Elvira Pérez, presidenta de la Asociación Mujeres de Empresa, señaló que en tres ediciones el reconocimiento ha alcanzado a mujeres de sectores muy diversos —salud, transporte, pesca, investigación científica, cultura, universidad o empresa—, "lo que demuestra que el talento femenino no está concentrado en espacios concretos si no presente en todos los ámbitos, aunque no siempre con la visibilidad que merece". El jurado estuvo integrado por profesionales vinculadas al ámbito empresarial, científico, institucional y asociativo asturiano y los premios se entregarán el próximo 6 de agosto en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón.

Elena Arnaiz Ecker recibirá el distintivo "Mujer Prestosa" en la categoría "autónoma". Es psicóloga experta en talento y recursos humanos, conferenciante y autora de los libros "Pon tu talento en acción" y "Talentocentrismo". "Elena Arnaiz ha construido desde Asturias un proyecto de alcance nacional que conecta el desarrollo de las personas con la competitividad de las organizaciones, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas en gestión del talento y futuro del trabajo", destacó el jurado de los premios.

El distintivo "Mujer Prestosa" en la categoría "empresaria" lo recibirá Yolanda Lobo Arranz. Empresaria hostelera (regentó La Santa Sebe en Oviedo) y gestora cultural, ha fundado el movimiento Cincuenter. "Cerró uno de los locales culturales más influyentes de Asturias con más de 50 años y, en vez de retirarse, decidió convertir esa edad en una causa", destaca el jurado de los galardones, que resalta que "Yolanda Lobo lleva décadas anticipándose a conversaciones sociales que después se convierten en temas de interés colectivo: lo hizo desde La Santa Sebe durante más de veinte años y lo ha vuelto a hacer situando en la agenda nacional la invisibilidad del talento femenino a partir de los 50".

Isabel Viña Olay recibirá el distintivo "Mujer Prestosa" en la categoría "profesional". Es doctora Ingeniera de Minas, profesora titular y actual Defensora Universitaria de la Universidad de Oviedo. "Isabel Viña Olay representa una trayectoria de servicio público construida sobre el rigor técnico, la gestión institucional y una vocación constante de escucha y compromiso con las personas", destaca el jurado de los premios.