La factura para cubrir los daños ante posibles incendios en las instalaciones de Cogersa, incluida la Plantona, se eleva a 1,3 millones de euros

El consejo de administración de Cogersa ha aprobado hoy la modificación del contrato del seguro de daños materiales del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) para incorporar la nueva Planta de Tratamiento de la Fracción Resto (PTFR), la conocida como Plantona. La inclusión de esta infraestructura en la póliza vigente supondrá un incremento de la prima anual de 460.753,83 euros, que se suman a los 922.013,36 euros correspondientes al aseguramiento actual del conjunto del CTR, lo que asciende a 1,3 millones de euros en conjunto.

La póliza, adjudicada en abril de 2025 a la aseguradora Berkshire Hathaway Specialty Insurance, con una duración de un año prorrogable por otro adicional (1+1), entró en vigor el 26 de mayo de 2025 y, tras un primer ejercicio sin siniestros comunicados, se encuentra actualmente en su primer periodo de prórroga, vigente hasta el 26 de mayo de 2027.

Renovación integral para el tratamiento de residuos hospitalarios

Ademá, la comisión delegada del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), presidida por la directora general de Medio Ambiente del Gobierno del Principado, Susana Madera, ha aprobado el expediente de contratación del proyecto y obra de renovación integral de la planta de tratamiento térmico, donde se gestionan cada año unas 700 toneladas de residuos sanitarios, entre otros materiales.

La actuación supondrá una inversión de 18.838.781,11 euros (IVA incluido), que se acometerá íntegramente con fondos propios del consorcio, y permitirá modernizar íntegramente los equipos actuales, cuya vida útil se encuentra próxima a su finalización, garantizando así la continuidad de un servicio estratégico para Asturias. Los pliegos prevén un plazo total de ejecución de 19 meses.

La planta de tratamiento térmico de Serín, que funciona desde 1993, constituye una instalación esencial para la gestión de diversos residuos peligrosos y no peligrosos de la comunidad autónoma, fundamentalmente, residuos sanitarios infecciosos y harinas cárnicas derivadas de residuos Sandach (Subproductos de origen animal no destinados a consumo humano). La renovación responde, además, a la voluntad de Cogersa de adaptar la instalación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) e incrementar su eficiencia energética.

Evitar interrupciones

El proyecto contempla la instalación de una nueva línea de valorización con una capacidad nominal de una tonelada por hora, equipada con un horno rotativo y una cámara de postcombustión, sistemas avanzados de alimentación para residuos, una nueva caldera de recuperación energética, un nuevo sistema de depuración de gases y tecnología para la monitorización continua de emisiones.

Esta línea se construirá en una ampliación junto a la nave en la que se opera actualmente, algo que va a permitir que la instalación existente continúe funcionando durante la mayor parte de las obras. De este modo, se minimizará el periodo de parada y se evitarán interrupciones en el servicio que se presta a la red de hospitales y centros sanitarios, públicos y privados, de Asturias. Es una solución relevante, dado que Cogersa es el único gestor autorizado para el tratamiento final de estos residuos en la región.

Más eficiencia energética y operativa

En el marco de este contrato se renovarán los sistemas de automatización y control digital de la planta, incorporando herramientas de supervisión en tiempo real que incrementarán la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia operativa de la instalación.

Para ganar en eficiencia energética, se instalará una caldera de recuperación de calor destinada a la producción de vapor saturado a una presión mínima de 10 bar, que permitirá aprovechar la energía térmica contenida en los gases de combustión generados durante el proceso. Este vapor será suministrado a los distintos consumidores térmicos existentes en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), contribuyendo a reducir el consumo de combustibles fósiles y a mejorar la eficiencia global de las instalaciones.

La nueva planta de tratamiento térmico de Cogersa ha sido diseñada para operar de forma continua, las 24 horas del día y los siete días de la semana, con una disponibilidad superior al 85 % y una vida útil mínima prevista de 20 años.

Noticias relacionadas

En 2025, Cogersa recibió 685 toneladas de residuos clínicos y biológicos, un 4,39 % menos que el año anterior. El papel de esta planta fue esencial en diferentes crisis sanitarias como la de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en el año 2001 o, más recientemente, la pandemia de COVID-19 en 2020.