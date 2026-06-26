El Fiscal Superior, Gabriel Bernal, asiste a la Junta de Fiscales Superiores en la sede de la Fiscalía General del Estado para mejorar la coordinación
La Fiscal General y los Fiscales Superiores visitan la que será nueva sede de la Fiscalía General, en La Castellana de Madrid
El Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, ha asistido en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Madrid, en la reunión de la Junta de Fiscales Superiores de las comunidades autónomas, en la que se dan cita los 17 fiscales superiores del país bajo la presidencia de la Fiscal General, Teresa Peramato. Participan además la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; el Fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica, Julio Cano Antón; la Fiscal Jefa Inspectora de Inspección Fiscal, María José Osuna Cerezo; y la Fiscal de Sala Jefa de la Unidad de Apoyo, Esmeralda, Rasillo López.
Durante estas jornadas, los fiscales superiores analizan distintos asuntos centrados en la actividad y organización del Ministerio Fiscal, así como en la mejora de la coordinación entre las fiscalías territoriales. Además, los asistentes visitaron la nueva sede de la Fiscalía General del Estado en el Paseo de la Castellana, 19, acompañados por el arquitecto responsable de la obra, para conocer las características del edificio que albergara próximamente en la institución.
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