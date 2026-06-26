El Gobierno de Asturias defiende su plan para garantizar la viabilidad financiera de ZALIA y Sogepsa

El Ejecutivo sostiene que las medidas aplicadas para la reestructuración de ZALIA y Sogepsa coinciden con las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas y permitirán impulsar la actividad económica, el desarrollo de suelo industrial y la captación de inversiones.

El Gobierno de Asturias ha defendido este viernes la hoja de ruta diseñada para garantizar la sostenibilidad financiera de ZALIA y Sogepsa, dos de las principales sociedades públicas vinculadas al desarrollo de suelo industrial en la comunidad. El Ejecutivo asegura que las actuaciones emprendidas en los últimos años han permitido reducir la incertidumbre sobre ambas entidades y considera que las observaciones recogidas por la Sindicatura de Cuentas en su último informe respaldan la estrategia impulsada por la Administración autonómica.

En relación con ZALIA, el Ejecutivo destaca que el informe correspondiente al ejercicio 2024 reconoce que la reestructuración financiera de la sociedad ha permitido corregir una parte importante de su desequilibrio patrimonial mediante la capitalización de 126 millones de euros de deuda.

No obstante, la Sindicatura también señala que esa reestructuración debe ir acompañada de una estrategia empresarial que genere actividad e ingresos. Según el Gobierno asturiano, esa es precisamente la línea seguida durante los últimos meses.

En este sentido, el consejo de administración ha impulsado un nuevo plan estratégico orientado a captar proyectos industriales y logísticos, adaptar la plataforma a la implantación de Sunwafe y desarrollar nuevas infraestructuras que refuercen la competitividad de la zona logística.

"La reestructuración era una condición necesaria para garantizar la viabilidad de la sociedad. Hoy, el objetivo es transformar esa nueva situación patrimonial en actividad económica, inversión y empleo", sostiene el Ejecutivo, que añade que las actuaciones desarrolladas durante 2025 y 2026 siguen el camino marcado por la propia Sindicatura.

Avances en Sogepsa

Respecto a Sogepsa, el informe de la Sindicatura recoge que ya se han ejecutado dos de los tres hitos previstos en su proceso de reestructuración: la capitalización de deuda y la dación en pago mediante parcelas de suelo industrial.

El tercer paso, relativo al reconocimiento por parte de Sekuens de las obligaciones derivadas de la liquidación del Convenio Marco 2009-2012, "acaba de materializarse recientemente", según el Gobierno, lo que ha permitido reducir la deuda de Sogepsa con el Principado en alrededor de 30 millones de euros.

Para liquidar el pasivo restante, la sociedad pública ha ofrecido su catálogo de activos al Principado con el objetivo de estudiar una posible nueva dación en pago.

Además, el Ejecutivo subraya que desde el cierre del ejercicio 2024 Sogepsa ha culminado prácticamente su transformación en una sociedad íntegramente pública, al tiempo que ha avanzado en la reestructuración de sus activos, incluida la liquidación de Sogesproa, reduciendo de forma significativa el peso de su deuda histórica.

Impulso al suelo industrial

La Sindicatura también advierte de que la viabilidad futura de Sogepsa dependerá de su capacidad para generar actividad, ventas y liquidez. El Gobierno comparte ese diagnóstico y asegura que ya trabaja en la adaptación de la sociedad al actual marco jurídico urbanístico.

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El objetivo de esa modificación es facilitar futuras encomiendas de gestión y encargos públicos que permitan reforzar el desarrollo, la gestión y la comercialización de suelo industrial en Asturias, consolidando así la actividad de la empresa pública.