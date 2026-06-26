Imperial: la lata que no pasa de moda

En Tineo hay una máquina que no existe en ningún otro sitio de España. Se llama manaser, sirve para amasar mantequilla, y es uno de los secretos mejor guardados de Mantequera de Tineo. "Nos posibilita ejercer un control detallado del proceso y preservar la esencia de la mantequilla tradicional", explica Valle Morán, responsable de Marketing de la compañía. Una máquina singular para un producto que lleva más de cien años en la despensa de las familias asturianas.

Ese siglo largo de historia no es un dato de catálogo: es algo que la empresa siente como responsabilidad. "No es común que una empresa pueda afirmar que ha sido parte de la vida diaria de tantas generaciones", reconoce Valle Morán. "Reconocer que nuestras marcas han formado parte de desayunos, meriendas y recetas familiares nos vincula directamente con la confianza del consumidor, que es el auténtico impulso detrás de nuestra continuidad".

Todo empieza en los pastos asturianos. La leche que entra en la fábrica de Tineo procede de ganaderías de la región, y ese origen se nota en el resultado final. "La riqueza particular de la leche, que se manifiesta en el sabor y la consistencia de nuestra mantequilla, proviene del medio natural asturiano: sus prados verdes y su clima. Es un valor único que nos vincula con el territorio". Kilómetro cero antes de que existiera el concepto.

Desnatadora y bombo mantequero / Cedida a LNE

Bajo ese proceso conviven dos marcas con personalidades muy distintas. Imperial es la mantequilla de la cocina de siempre, orientada al uso diario y a las recetas de toda la vida, desde los guisos hasta la repostería casera. Lorenzana, en cambio, tiene un perfil más gourmet y ha ido ganando presencia como aperitivo, acompañando al pan antes de la comida. "Ha pasado de ser una marca a convertirse casi en una referencia dentro de la mantequilla en España", afirma Valle Morán. Que una mantequilla nacida en Tineo forme parte del lenguaje gastronómico de otras regiones es algo que en la empresa viven, dice, "con mucha emoción".

En los lineales de Supermercados masymas los clientes pueden encontrar la línea Imperial en lata de 250 gramos, con y sin sal. Para Mantequera de Tineo, esa presencia tiene un significado concreto: "Fortalece el compromiso con la estructura productiva de la zona. Es una relación fundamentada en la proximidad, la confianza y el aprecio por el producto local". Exactamente lo mismo que lleva a alguien a abrir una lata de Imperial y encontrar, todavía hoy, el sabor de siempre.