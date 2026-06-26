Izquierda Unida urge al Instituto de Transición Justa a aclarar el futuro de la mina de Vega de Rengos

El diputado nacional y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, se reunió este viernes con los mineros de TyC Narcea, que cumplen más de diez días acampados en Oviedo para reclamar agilidad en los trámites administrativos que mantienen paralizada la actividad en la explotación minera de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, desde el pasado mes de noviembre. El parlamentario anunció que IU ha registrado, junto a Sumar, una iniciativa dirigida al Instituto de Transición Justa (ITJ) para que aclare “cuáles son las perspectivas de esta mina y, en general, del sector de la minería”.

Santiago acudió sostuvo que el ITJ debe explicar “qué proyectos tiene en concreto con el sector de la minería”, qué previsiones maneja sobre los proyectos de investigación y qué planes existen para futuras explotaciones. Advirtió, además, de que la formación quiere conocer también el destino de las subvenciones que reciben las empresas, en especial las de origen europeo. “Tienen que estar aplicadas a los trabajadores, tienen que llegar a ellos para garantizar buenas condiciones de trabajo y buenos salarios”, señaló tras denunciar “mucha opacidad” en torno al uso de esos fondos.

El diputado defendió que “garantizar el sector de la minería es algo estratégico”, aunque añadió que debe hacerse “bajo control público”. A su juicio, ese control es necesario para evitar fraudes, proteger la seguridad laboral y asegurar un uso adecuado de los recursos públicos. En este sentido, apuntó a Hunosa como una empresa pública “en perfectas condiciones” para asumir un papel en el futuro del sector.

La situación de los trabajadores

El representante de los trabajadores, Carlos Menéndez, reclamó que se saque “a la luz pública” el proyecto de explotación de la empresa, pendiente del Principado de Asturias. Aseguró que la plantilla no entiende “el porqué de esta parálisis” y pidió que el expediente autonómico avance en paralelo a la respuesta del ITJ, sobre la posible devolución de las ayudas europeas a la que podría enfrentarse la empresa.

El Instituto de Transición Justa tasa 31 millones de euros el importe máximo que Tyc Narcea tendrá que devolver, una cantidad que en su momento recibió la anterior concesionaria de la explotación en el marco del cierre de la minería y una cuantía que los trabajadores consideran “desbordada”.

La empresa ya anunció su intención de presentar alegaciones, y después el ITJ tendrá un plazo máximo para resolver es de tres meses, aunque la plantilla espera que la contestación llegue antes.

El representante de los mineros advirtió además de que 56 trabajadores entrarán el día 30 en un expediente de extinción, una situación que, según señaló, no tendrá solución al menos hasta septiembre si no se desbloquean los trámites pendientes. “Mientras que el ITJ no responda y el Gobierno del Principado no saque el proyecto de explotación, estamos en la calle”, afirmó.

Reunión con Minas

Menéndez avanzó que los trabajadores mantendrán la próxima semana una reunión con el director general de Minas del Principado, Javier Cueli, para conocer el estado del proyecto de explotación. La cita está prevista para el miércoles por la mañana y la plantilla espera que sirva para confirmar que los plazos se adelantan y que el documento sale a información pública.

El representante de la plantilla denunció también la falta de alternativas industriales en el suroccidente asturiano. “En Cangas no se ha hecho nada”, aseguró, antes de señalar que los fondos destinados a la reconversión no han generado actividad suficiente en la comarca. Según Menéndez, la mina representa una oportunidad de empleo en una zona sin alternativas, con una previsión empresarial que podría alcanzar unos 150 trabajadores directos si el proyecto sale adelante.