Un magistrado asturiano, seleccionado para trabajar durante un año en el Tribunal de la UE, en Luxemburgo: "Los jueces españoles estamos a la altura"

El magistrado Rafael Abril Manso (Sotrondio, 1967), destinado en la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Oviedo, Plaza número 3, con sede en Gijón, será el primer asturiano que trabajará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo como "stagiaire", palabra francesa que puede traducirse como "interno"; una especie de pasantía o de prácticas para profesionales que se prolongará durante un año, aunque con posibilidades de quedarse en el principal órgano judicial europeo. Solo once españoles han ocupado la citada plaza. Abril calificó su selección para este puesto como "una experiencia profesional extraordinaria".

El magistrado asturiano dictó recientemente la sentencia de Duro Felguera, en la que homologaba el plan de reestructuración de la compañía, "siguiendo el formato del TJUE, mucho más estructurado". Ese será su mayor reto: "Pensar y redactar en otro idioma, y utilizar otro formato". Estará a las órdenes del presidente de la Sala 10 del TJUE, el juez checo Jan Passer. "Me encargaré de asuntos mercantiles, de insolvencia, derecho de la competencia, consumidores y usuarios...", señala el magistrado. Si bien es el primer asturiano en ocupar una plaza con esa figura de "stagiaire", ha habido ya otros con notable presencia en el TJUE, como Gil Carlos Rodríguez Iglesias, magistrado gijonés, criado en Langreo, que llegó a ser presidente del Tribunal.

Abril, que fue director general de Justicia el Principado durante once meses del año 2015 al 2016, y que aspiró el año pasado a la presidencia de la Audiencia Provincial, estará nueve horas conviviendo en el tribunal, y será uno de los 15 asistentes a la Gran Sala del Tribunal de Justicia Europeo. El magistrado, que ya estuvo un año en Charleville-Mézières y tiene una especialidad en Economía y Derecho de la UE, confiesa que es "un europeísta convencido". De esa estancia en la localidad francesa de las Ardenas, cerca de la frontera belga y luxemburguesa, se llevó la impresión de que "los jueces españoles no somos menos que nadie, la Justicia es más garantista en España que la de otros países".

El magistrado inicia su estadía en el TJUE el próximo 1 de septiembre y finaliza el 31 de agosto de 2027. La selección ha sido especialmente reñida. "La pidieron 32 jueces en España y se seleccionaron 8. No me esperaba que fuese uno de los 15 seleccionados de toda Europa, no era consciente de la importancia del puesto", aseguró Abril. Para poder estar en el TJUE, el magistrado ha tenido que esforzarse en tener un alto nivel de francés. En Luxemburgo podrá seguir ampliando su competencia en la lengua francesa.