Un magistrado asturiano, seleccionado para trabajar durante un año en el Tribunal de la UE, en Luxemburgo: "Los jueces españoles estamos a la altura"
Destinado en la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Oviedo, Rafael Abril Manso ha firmado la reciente sentencia de Duro Felguera
Fue director general de Justicia e Interior del Gobierno regional y estará a las órdenes del presidente de la Sala 10, el juez checo Jan Passer
El magistrado Rafael Abril Manso (Sotrondio, 1967), destinado en la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Oviedo, Plaza número 3, con sede en Gijón, será el primer asturiano que trabajará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo como "stagiaire", palabra francesa que puede traducirse como "interno"; una especie de pasantía o de prácticas para profesionales que se prolongará durante un año, aunque con posibilidades de quedarse en el principal órgano judicial europeo. Solo once españoles han ocupado la citada plaza. Abril calificó su selección para este puesto como "una experiencia profesional extraordinaria".
El magistrado asturiano dictó recientemente la sentencia de Duro Felguera, en la que homologaba el plan de reestructuración de la compañía, "siguiendo el formato del TJUE, mucho más estructurado". Ese será su mayor reto: "Pensar y redactar en otro idioma, y utilizar otro formato". Estará a las órdenes del presidente de la Sala 10 del TJUE, el juez checo Jan Passer. "Me encargaré de asuntos mercantiles, de insolvencia, derecho de la competencia, consumidores y usuarios...", señala el magistrado. Si bien es el primer asturiano en ocupar una plaza con esa figura de "stagiaire", ha habido ya otros con notable presencia en el TJUE, como Gil Carlos Rodríguez Iglesias, magistrado gijonés, criado en Langreo, que llegó a ser presidente del Tribunal.
Abril, que fue director general de Justicia el Principado durante once meses del año 2015 al 2016, y que aspiró el año pasado a la presidencia de la Audiencia Provincial, estará nueve horas conviviendo en el tribunal, y será uno de los 15 asistentes a la Gran Sala del Tribunal de Justicia Europeo. El magistrado, que ya estuvo un año en Charleville-Mézières y tiene una especialidad en Economía y Derecho de la UE, confiesa que es "un europeísta convencido". De esa estancia en la localidad francesa de las Ardenas, cerca de la frontera belga y luxemburguesa, se llevó la impresión de que "los jueces españoles no somos menos que nadie, la Justicia es más garantista en España que la de otros países".
El magistrado inicia su estadía en el TJUE el próximo 1 de septiembre y finaliza el 31 de agosto de 2027. La selección ha sido especialmente reñida. "La pidieron 32 jueces en España y se seleccionaron 8. No me esperaba que fuese uno de los 15 seleccionados de toda Europa, no era consciente de la importancia del puesto", aseguró Abril. Para poder estar en el TJUE, el magistrado ha tenido que esforzarse en tener un alto nivel de francés. En Luxemburgo podrá seguir ampliando su competencia en la lengua francesa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias
- Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
- Se desvanece al volante en Siero y su mujer logra controlar el coche para evitar una gran tragedia en la autovía
- Recibe un ladrillazo en la cabeza en una fiesta de Pravia y acaba en el HUCA: denuncian que un hombre agredió a varias personas en La Fontana
- Asturias revienta los termómetros en el tercer día del verano: más de 40 grados en Salas y Oviedo bate su récord histórico de temperaturas
- La DGT alerta en la A-66 a los conductores asturianos y de fuera sobre la obligatoriedad en la guantera con riesgo de sanción: 'Le pondrá la correspondiente multa
- La compleja investigación del accidente de Coaña con tres muertos: piden un informe para precisar si la nave pudo caer por un microseísmo
- Asturias, a 40 grados: la AEMET alerta de la llegada el fin de semana de una gran ola de calor, mayor que la de mayo, con temperaturas nunca vistas