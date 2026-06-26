Nuevos trenes entre Asturias y Madrid para el verano (aunque siguen unas obras que complican la circulación)

Renfe reforzará durante los meses de julio y agosto, los meses de más alta demanda turística, la conexión de alta velocidad entre Asturias y Madrid con nuevos servicios y un aumento de la capacidad de varios trenes.

La reorganización permitirá recuperar en torno a 4.000 plazas durante julio respecto a la programación especial implantada por las obras de la alta velocidad a Cantabria, de forma que el recorte de oferta derivado de estos trabajos pasará de unas 24.000 a alrededor de 20.000 plazas. Esas obras, que provocan que no se pueda circular los sábados por la tarde ni los domingos por la mañana, siguen su curso y la previsión era que la afectación acabase en julio.

La principal novedad será la incorporación de un nuevo AVE entre Gijón y Madrid los domingos, con salida a las 19.53 horas lo que supone añadir unas 500 plazas a la oferta semanal en uno de los días más afectados por la reorganización del servicio.

Además, los lunes Renfe modificará la programación entre Madrid y Asturias para incrementar la capacidad. El primer servicio de la jornada pasará a prestarse con un AVE en sustitución del Alvia habitual, lo que elevará la oferta de 299 a 500 plazas. A ello se suma que el Alvia con destino Avilés circulará en doble composición (dos trenes unidos, ampliando así los pasajeros) hasta Lugo de Llanera, donde se dividirá para continuar una rama hacia Avilés y otra hacia Gijón, duplicando su capacidad y generando una circulación adicional hacia la capital asturiana.

La unión de los trenes se realiza mediante un sistema de enganche automático que se llama Scharfenberg, en referencia al ingeniero alemán Karl Scharfenberg, que permite dos conexiones: una eléctrica, para la transmisión de datos, y otra neumática, para el sistema de frenado.

Según la planificación, el proceso de acople dura en torno a cinco minutos y es una maniobra habitual en momentos puntuales de alta demanda. Los propios maquinistas están formados para realizar esta operación.

En sentido Asturias-Madrid, el único cambio previsto para los lunes será la modificación del horario del AVE 4110, que retrasará su salida de las 11.09 a las 12.08 horas. Los viajeros con billetes ya adquiridos y enlace con Valencia serán reubicados por la compañía.

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Estos cambios se incorporan a la programación especial establecida por las obras que Adif ejecuta en Palencia para la conexión de la alta velocidad con Cantabria. La reorganización, vigente desde marzo, supuso la cancelación de 112 trenes y una reducción de la oferta durante los fines de semana, especialmente los domingos, cuando se eliminaron dos frecuencias por sentido. El saldo de aquella reorganización se estimó en unas 24.000 plazas menos hasta julio. Con los nuevos refuerzos anunciados por Renfe, esa reducción de capacidad quedará rebajada a unas 20.000 plazas.