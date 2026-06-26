El rastro asturiano en la agenda y los mensajes de "Gertru" y Zapatero: una comida con Barbón, una participación anulada en un congreso de la FSA...

“Zapatero vino a hacer campaña y jugó un papel clave en las generales, no solo en Asturias, sino en toda España. Eso es evidente y quien niegue lo evidente está negando la realidad”. Adrián Barbón, presidente del Principado, no ha renegado, ni mucho menos, a raíz de la investigación judicial que salpica a José Luis Rodríguez Zapatero, de la importancia de la figura del expresidente de España para su partido. Recordó especialmente su participación en la campaña electoral de 2023, cuando visitó Asturias y se le atribuyó un papel protagonista en la remontada de los socialistas respecto a encuestas y sondeos para mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno. Eso sí, quiso dejar claro que “Zapatero no hizo campaña en las autonómicas en Asturias”, tras las insinuaciones de la derecha sobre la relación que ambos mantienen.

El material incautado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) —incorporado al sumario de la instrucción que el juez Calama lleva en la Audiencia Nacional e implica a Zapatero por, supuestamente, cobrar para ejercer tráfico de influencias— deja rastro de la intensa actividad y agenda que manejaba el expresidente, reflejada en los documentos que gestionaba su secretaria, Gertrudis Alcaraz, “Gertru”, también investigada. Y ahí hay varias referencias asturianas, algunas que ya eran públicas y notorias; entre ellas, cierto contacto que Zapatero mantenía con el presidente del Principado, quien ha pedido que se respete la “presunción de inocencia” del exlíder nacional socialista.

La agenda de “Gertru”

La UDEF ha analizado tanto los mensajes intercambiados entre Zapatero y Gertrudis Alcaraz como el ajetreado calendario del expresidente que ella gestionaba. Los documentos dejan claro que Alcaraz es un pilar absoluto en el día a día de Zapatero: le organizaba desde citas en la peluquería hasta reuniones de alto nivel y repartía tareas entre otras personas a petición del “Jefe”, como ella misma lo tenía guardado en su agenda del móvil. “Gertru”, como Zapatero la llama, lleva siendo su secretaria desde el año 2000.

Es en la agenda de 2025, dos años después de la campaña de las generales de 2023, donde aparecen rastros asturianos en el calendario de trabajo de Zapatero manejado por su secretaria. Concretamente, en enero. Tal como figura en el documento, el expresidente tenía previsto participar en el congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA), celebrado en el Niemeyer del 17 al 19 de enero bajo el lema “Asturias Gana”, algo que se anunció en su momento. Pero no ocurrió. Y así queda registrado en la agenda para el día 18 de enero: “13:00. Congreso FSA (ANULADO)”. Efectivamente, Zapatero no acudió finalmente al diálogo que tenía previsto con Barbón sobre “Retos del proyecto socialista hoy”, como figuraba en el programa.

Apenas unos días después, está registrada en la agenda una comida privada de la que no se tenía constancia pública. Es el día 22 de enero: “14.00. Adrián Barbón (Rte. Olmo)”. Tenía programada así una cita con el presidente asturiano en un restaurante madrileño situado en la calle Ferraz, a cinco minutos caminando desde la sede nacional del PSOE y en la misma vía donde Zapatero tiene su despacho.

La agenda de Zapatero de enero de 2025, con dos citas vinculadas a Asturias. / LNE

En la agenda de 2025 también figura otra cita asturiana. Es en septiembre. Aparece un viaje de ida y vuelta a Asturias en avión el martes día 30, con salida a las 7.20 horas y regreso a las 17.40 horas. El motivo también fue público y conocido: “Políticas inclusión - talento. Univ. Oviedo”. Fue un acto celebrado en el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado, organizado por Maspaz, el Movimiento Asturiano por la Paz. Allí hizo una encendida defensa de las universidades públicas, cargó contra el “genocidio” en Palestina y contra los discursos procedentes de Estados Unidos. “Combatiré hasta mi último aliento para vivir en un país que acoge, respeta, valora y reconoce a esos trabajadores de África o de Latinoamérica que vienen a España y hacen los trabajos que la mayoría de españoles no hacen. Quiero vivir en un país que les reconozca, les acoja y se lo agradezca”, señaló.

Los mensajes con la secretaria

Otras referencias asturianas aparecen en los mensajes telefónicos entre Zapatero y Gertrudis Alcaraz, donde también aparece mencionado Barbón. En concreto, en septiembre de 2025, el mismo mes en el que el expresidente visitó Asturias para su acto en la Universidad de Oviedo. “Querías hablar con Adrián Barbón, ¿lo intentamos desde aquí o le llamas tú?”, le preguntó a Zapatero su secretaria el 16 de septiembre. No figura respuesta en el volcado de los mensajes de teléfono.

Mensaje del volcado de los mensajes entre Gertrudis Alcaraz y Zapatero. / LNE

También existen otras menciones al panorama político asturiano, como una referencia cariñosa a Antonio Trevín, expresidente del Principado, a raíz de su fallecimiento el 23 de julio de 2025. Ese mismo día, Zapatero envió a Gertrudis Alcaraz un enlace con la noticia publicada por este diario sobre su muerte y dio la instrucción para que “Vidal prepare un texto-carta”. Se referiría a José Miguel Vidal Zapatero, primo carnal y asesor personal del expresidente. La secretaria respondió con palabras muy cariñosas hacia la figura del también exalcalde de Llanes: “Trevín, qué pena, muy buena persona. Y qué joven, pensé que era mayor. Se lo digo ahora mismo a Vidal”.

Mensaje del volcado de los mensajes entre Gertrudis Alcaraz y Zapatero. / LNE

El 1 de marzo de 2026, Gertrudis Alcaraz envió a su “Jefe” un documento con los viajes realizados entre 2012 y 2025. Y le apuntó: “Salen muchos de campaña porque a veces teníamos contados viajes como uno solo y los he contado por tantas provincias como has visitado”. Añadía que había "agendas de Andalucía, Cataluña, Castilla y León-Asturias y Valencia con visitas a varias provincias", por lo que había computado “un viaje por visita a cada provincia”. “Si necesitas esto impreso o corregir cualquier cosa, nos dices”, remataba.

En este caso, la secretaria podría estar haciendo mención, dentro de un recuento de su actividad durante varios años, a la visita a Asturias —concretamente a Gijón— durante la campaña de las generales de 2023, cuando Zapatero se involucró en los comicios. Justo el momento en el que los socialistas, como ya recordó Barbón, le atribuyen un gran protagonismo en la remontada electoral. “El domingo habrá un sorpresón; ganaremos por la verdad y por la dignidad de las mujeres”, vaticinó el expresidente en el mitin celebrado junto a la playa de Poniente. Y Pedro Sánchez logró revalidar su presidencia en el país.