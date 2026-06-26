Reducido un hombre de 68 años con problemas mentales tras esgrimir un cuchillo en Navelgas (Tineo)

Los agentes de la Guardia Civil tuvieron que reducir en la tarde de este viernes a un hombre de 68 años que se negaba a tomar la medicación para su enfermedad mental y que en su estado de gran agitación llegó incluso a esgrimir un cuchillo.

El aviso lo dieron los servicios sanitarios (SAMU) a las 16.30 horas. Estaban en Navelgas (Tineo), tratando de administrar su medicación al hombre, que esta muy alterado. Acudió al lugar una patrulla de Seguridad Ciudadana de Tineo. El hombre, que estaba solo en casa y no abría la puerta, se puso cada vez más alterado, sin hacer caso de un familiar cercano y los sanitarios. Llegó a romper un cristal de la ventana y a esgrimir un cuchillo ante la llegada de los agentes.

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Ante esta situación de alto riesgo, se activó al equipo negociador de la Guardia Civil de Asturias, así como a efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC). El hombre terminó huyendo por una ventana trasera, pero fue interceptado por los agentes. Tras ser asistido por los sanitarios, fue trasladado al Hospital de Cangas del Narcea.