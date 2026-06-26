El restaurante de Londres de propiedad asturiana que ha logrado premio junto a otros grandes templos de la gastronomía de España

El asturiano Javier Fernández Hidalgo, "Pachín", consejero delegado de Hispania London, ha recibido el Top Tradition Restaurants, unos galardones creados para reconocer a los grandes restaurantes que mantienen vivo el recetario, el producto y la memoria de la cocina tradicional española. El establecimiento, situado en el corazón financiero de Londres, ha sido premiado como uno de los grandes embajadores internacionales de la gastronomía española.

Hispania figura en el palmarés de esta edición junto a otros cinco restaurantes de referencia: Nou Manolín, de Alicante; Ca l’Isidre, de Barcelona; Doña Filo, de Colmenar del Arroyo, en Madrid; Arte de Cozina, de Antequera, en Málaga; y La Hermandad de Pescadores, de Hondarribia, en Gipuzkoa. Todos ellos fueron reconocidos en una ceremonia celebrada en el Museo de Bellas Artes de Vitoria, con la asistencia de representantes institucionales, periodistas y personalidades del sector gastronómico.

Los premiados, posando juntos. / LNE

La distinción a Hispania pone el acento en la capacidad de la cocina española para traspasar fronteras sin perder sus raíces. El proyecto liderado por Fernández Hidalgo se ha consolidado desde Londres como una de las grandes referencias de la gastronomía española fuera de España, con una propuesta asentada en el producto, la tradición y la difusión de una cultura culinaria reconocible más allá del territorio nacional.

Los Top Tradition nacieron con la voluntad de reivindicar a los restaurantes que han hecho de la cocina tradicional su seña de identidad en un momento en el que la innovación y la vanguardia han ocupado buena parte del foco mediático gastronómico. Su impulsor, el empresario y restaurador alavés Javier Sáenz, defendió durante la gala la necesidad de reconocer a esos establecimientos que forman parte del patrimonio cultural y que siguen ofreciendo “algunos de los momentos más brillantes” de la cocina española.

Valores

La organización subraya que los restaurantes distinguidos deben reunir cinco valores fundamentales: cocina, historia, acogida, producto y sucesión familiar. Son casas de comidas, tabernas o restaurantes familiares que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar al respeto por las recetas de siempre y por los sabores ligados a la memoria colectiva.

Además de los seis restaurantes premiados, la gala rindió homenaje al cocinero guipuzcoano Hilario Arbelaitz, alma del mítico restaurante Zuberoa y miembro fundador de la Nueva Cocina Vasca. Arbelaitz recibió el reconocimiento “Clásico y Eterno”, una distinción que a partir de esta edición se concederá anualmente a personalidades que hayan contribuido de manera excepcional a preservar y difundir la cultura gastronómica española.

El homenaje coincidió con el 50.º aniversario de la Nueva Cocina Vasca, el movimiento que transformó la gastronomía española y del que formaron parte nombres como Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Luis Irizar o Karlos Arguiñano. Tras más de medio siglo de trayectoria, Arbelaitz continúa siendo considerado un referente por su defensa de la tradición, el rigor culinario y su influencia sobre varias generaciones de cocineros.

Expertos

La elección de los premiados ha corrido a cargo de un comité de expertos integrado por periodistas, críticos, divulgadores, representantes institucionales y profesionales del sector gastronómico. Entre sus miembros figuran representantes de la Real Academia de Gastronomía Española, Grupo Gourmets, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y diversos medios especializados.

Los galardonados recibieron una escultura diseñada por el artista navarro Xabier Santxotena, discípulo de Jorge Oteiza. La pieza simboliza el arraigo, la autenticidad y la conexión con la tierra que caracterizan a estos restaurantes, convertidos, según la organización, en guardianes de la memoria gastronómica española.

Los Top Tradition, que culminan su segunda edición, buscan consolidarse como una plataforma de referencia para la defensa de la cocina tradicional y para la proyección de Álava y Vitoria como destinos gastronómicos. En la primera edición, celebrada en 2025 en el Hotel Marqués de Riscal de Elciego, ya había presencia asturiana entre los premiados, con el reconocimiento al restaurante Pedro Martino, de Asturias del cocinero del mismo nombre. Un año después, el acento regional vuelve a aparecer en estos galardones con el premio al asturiano Javier Fernández Hidalgo y a Hispania London, escaparate de la cocina española en Reino Unido, que cuenta además con otro similar en Bruselas.

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El empresario y promotor asturiano Francisco Javier Fernández Hidalgo ha ideado una oferta perfecta para catar la mejor cocina tradicional española en el corazón de la City londinense. Salazones, tapas, embutidos, sopas frías, cocidos, arroces o asados de cochinillo y lechal, son los protag onistas de Hispania, un local espectacular diseñado por Lorenzo Castillo en el que se suman espacios como la tienda gourmet, la biblioteca o la exitosa planta superior destinada a actos sociales y gastronómicos relacionados con nuestro país. La asesoría gastronómica de Marcos Morán, de Casa Gerardo, se aprecia desde la apertura al final del picoteo en bocados como el crujiente de quesos, su legendaria fabada o en el inigualable arroz con leche requemao. Una forma admirable de vender la Marca España.