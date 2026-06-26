Salomé, un ejemplo de constancia y motivación que ha pasado del suspenso al notable gracias a Fundación "la Caixa"

Salomé, de 10 años y natural de Mieres, no siempre tuvo una buena relación con el colegio y sus asignaturas. Sus notas eran irregulares, con aprobados justos y suspensos cada trimestre, y la desmotivación marcaba su día a día.

Sin embargo, eso parece haber quedado atrás gracias a su participación en el programa CaixaProinfancia, impulsado por la Fundación "la Caixa" y desarrollado por la Asociación Cultural Norte Joven de Mieres. Gracias al refuerzo escolar, hoy es una alumna responsable, constante y autónoma. Ha recuperado las asignaturas pendientes y ha pasado de suspender a conseguir notables.

En las sesiones es un ejemplo para sus compañeros, y su actitud positiva también destaca en las actividades de ocio, donde es una de las alumnas más queridas, según cuentan desde la Asociación Cultural Norte Joven. Además, en su entorno familiar, siendo la menor de tres hermanos, asume a menudo responsabilidades que reflejan su madurez.

Y es que el caso de Salomé no es algo aislado. En España, uno de cada tres niños crece en contextos de pobreza y falta de oportunidades. Para hacer frente a esta realidad, la Fundación "la Caixa" impulsa programas de acompañamiento socioeducativo y acceso al empleo dirigidos a infancia y juventud vulnerable.

Cada año, más de 140.000 niños y jóvenes reciben apoyo a través de estas iniciativas. En 2026, la entidad destinará más de 700 millones de euros a acción social. "La vulnerabilidad es cada vez más compleja y exige respuestas que vayan más allá de las ayudas económicas. Hace falta un acompañamiento integral y sostenido para que niños, jóvenes y familias puedan acceder a oportunidades y construir un futuro mejor", señala Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundación "la Caixa".

La historia de Salomé demuestra que, con apoyo y acompañamiento, las oportunidades pueden cambiarlo todo.