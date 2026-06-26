La tecnológica asturiana Izertis se refuerza con un préstamo sindicado de 133 millones

La consultora tecnológica asturiana Izertis, con sede en Gijón, ha formalizado un crédito sindicado (esto es, otorgado simultáneamente por varios bancos) por un importe de 133,5 millones de euros y con un plazo de seis años, "con el objetivo de reforzar su estructura de capital, optimizar su deuda y ganar capacidad para ejecutar su estrategia de crecimiento", según ha informado este viernes la compañía. La operación ha contado con la intermediación principal de Banco Sabadell y Banco Santander.

La financiación, según Izertis, se articula en tres bloques: un tramo destinado a la refinanciación de deuda, otro orientado a financiar nuevas operaciones de crecimiento (M&A) y una línea "revolving" para cubrir necesidades corporativas generales, reforzando la liquidez y la flexibilidad operativa del grupo. Junto a las entidades colíderes Banco Santander y Banco Sabadell, en el crédito sindicado también participan CaixaBank, Banca March, Bankinter, EBN Banco, ICO y Cajamar.

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“Esta financiación nos permite optimizar nuestro perfil de deuda, reforzar la liquidez y, sobre todo, ganar capacidad para seguir ejecutando nuestra estrategia de crecimiento con disciplina financiera”, señala Lourdes Argüelles, directora financiera de Izertis. “Es una estructura que equilibra estabilidad y flexibilidad, y que nos prepara para abordar nuevas operaciones en un entorno cada vez más competitivo”.