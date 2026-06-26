Tres heridos al chocar dos coches en Cangas del Narcea y otro conductor a punto de caer por un precipicio cuando accedía a un cementerio en Ponga

Tres personas resultaron heridas de carácter leve en la calle Uría de Cangas del Narcea al chocar dos turismos. El conductor de uno de los coches fue excarcelado, inmovilizado con collarín y chaleco espinal, por los Bomberos del SEPA con base en el parque de Cangas del Narcea.

Elo accidente se produjo en torno a las 11.50 horas, y al mismo acudieron también la Guardia Civil de Tráfico y agentes de la Policía Local de Cangas del Narcea, así como el equipo de Atención Primaria de la localidad y una ambulancia. Los afectados fueron evacuados para más pruebas la hospital cangués.

Por otrto lado, fue rescatada ilesa una persona que sufrió una salida de vía en la carretera de acceso al cementerio de San Ignacio en Ponga. El Jefe de Zona del Oriente y los efectivos de Bomberos con base en Cangas de Onís aseguraron el turismo y extrajeron a su ocupante.

Un momento de la intervención en Ponga. / SEPA

El accidente se produjo en torno a las 15.17 horas. Un vehículo se salió de la vía y corría peligro de precipitarse. Los bomberos en la zona aseguraron el coche con dos cabrestantes para sacar del interior a su ocupante. Luego se sacó el turismo a la pista.

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Desde aquí se bajó a una zona segura. No fue necesaria la intervención del Grupo de Rescate de que fue movilizado con un helicóptero. Tras finalizar la intervención, los efectivos se retiraron a base a las 16.28 horas.