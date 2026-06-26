ValTo, herramienta de teleasistenia para la discapacidad
La plataforma, en el marco del proyecto «Tendiendo puentes, construyendo capacidades», ha sido creada por el alumnado de Terapia Ocupacional de la Facultad Padre Ossó
R. S.
La Facultad Padre Ossó (centro adscrito de la Universidad de Oviedo) con el apoyo de Medicus Mundi Norte y la Agencia Asturiana de Cooperación, ha desarrollado la app valTO, una herramienta online de asistencia y asesoramiento para personas con diversidad funcional y todo su entorno familiar y asistencial.
Se impulsa en el marco del proyecto «Tendiendo puentes, construyendo capacidades», que nace con la idea de acercar la cooperación internacional al ámbito académico. «Colaboramos con comunidades vulnerables como Mali, país con el que Medicus Mundi coopera para mejorar la atención sanitaria, y los campamentos del Sahara, y esas comunidades facilitan el aprendizaje sobre casos reales a nuestro alumnado», comenta la doctora Luisa Ruiz, profesora y coordinadora del proyecto. «La comunicación con esta herramienta es fluida e inmediata. El uso de las TICS es imprescindible. Mejoran el acceso a la atención médica y contribuyen a una atención más eficiente y de mayor calidad». Según Ana Cuesta Vega, alumna de 4º curso y voluntaria del proyecto desde hace 3 años “Formar parte de este proyecto me ha permitido crecer a nivel personal y profesional, aprendiendo, de mis profesoras y de mis compañeros y descubrir nuevos ámbitos de actuación, como la cooperación internacional. Me ha ayudado a comprender la importancia del entorno como parte fundamental de la persona y a entender a los usuarios de una manera más integral”. Para Carmen Haro, alumna egresada, “Uno de los momentos más especiales fue mi participación en los campamentos de refugiados de Auserd, donde trabajé con niños y niñas con discapacidad evaluando sus necesidades y proporcionando recursos al profesorado”.
Cómo usar la herramienta digital
ValTO Sirve para cualquier dispositivo móvil o Tablet con sistema Android. Se descarga desde Google Play. Para poder interactuar con el servicio de Terapia Ocupacional es imprescindible registrarse como acceso personal o acceso centro sanitario, este último pensado para centros asistenciales o cuidadores de varias personas con discapacidad.
ValTO cuenta con once rutas que están explicadas e incluso hay una ruta ¿Qué ruta utilizo?. Una vez elegida la ruta, se completan los datos solicitados y la propia ruta dirige al usuario. Se pueden enviar fotos y vídeos y en observaciones escribir lo que el paciente necesite. Toda la información llega a los profesionales de forma rápida y precisa.
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