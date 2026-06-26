La vivienda ya se come un tercio del gasto de los hogares asturianos y obliga a recortar las vacaciones

El fuerte incremento de los precios de los alquileres provoca que los hogares asturianos ya destinen un tercio de sus gastos a la vivienda. La cifra de esa partida –que incluye también la luz, el agua y el gas– supera, por primera vez, la media de los 10.000 euros anuales y obliga a los hogares a recortar en otros gastos. Entre los que más descienden están los dedicados a los paquetes turísticos, a los alojamientos y a los billetes de avión. Más gasto en vivienda y menos en vacaciones.

Según la "Encuesta de Presupuestos Familiares" publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto medio por hogar en Asturias alcanzó los 31.381 euros en 2025, son solo diez euros menos que el año anterior (31.391 euros), por lo que se puede hablar de estabilidad.

De cada 100 euros que gastaron los hogares asturianos el pasado año, 32,02 euros se destinaron a vivienda, agua, luz y gas. Los gastos de vivienda absorbieron casi un tercio del total con una media de 10.047 euros por hogar. Nunca antes se había superado la barrera de los 10.000 euros y ese salto está muy vinculado al incremento de los precios del alquiler, que según diferentes indicadores subieron más del 7% durante el pasado año.

Tras el gasto en vivienda, se situó, por volumen, el destinado a alimentos y bebidas no alcohólicas. A ese gasto se fueron 18,17 de cada 100 euros. Además, 10,05 euros se dedicaron a restaurantes y servicios de alojamiento. Sin embargo, dentro de ese último apartado hay tendencias dispares. Mientras que en el gasto de los hogares asturianos en restaurantes, cafeterías y similares creció ligeramente (pasó de 2.706 euros en 2024 a 2.743 euros en 2025), el destinado a servicios de alojamiento cayó con fuerza (de 492 a 354 euros). Los asturianos gastan ahora menos en hoteles, pero también recortan notablemente su gasto en paquetes turísticos (de 372 a 162 euros) y en transporte aéreo (de 135 a 109 euros). Es decir, el mayor gasto en vivienda ha supuesto un claro recorte en vacaciones.

Tras vivienda, alimentos y restaurantes, el cuarto mayor gasto de los hogares asturianos en 2025 fue en transporte, con 8,90 de cada 100 euros. Le siguen actividades recreativas, deporte y cultura (4,85 euros); vestido y calzado (4,78 euros); sanidad (4,39 euros); seguros y servicios financieros (3,91 euros); cuidado personal y protección social (3,71 euros); muebles y artículos del hogar (3,61 euros); información y comunicaciones (3,07 euros); bebidas alcohólicas y tabaco (1,35 euros), y servicios de educación (1,21 euros).

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El desglose del gasto en alimentos

Entre los alimentos, el INE detalla que los mayores gastos por hogar en Asturias en 2025 fueron en carne, con 4,02 euros de cada 100 desembolsados; leche, quesos y huevos (2,55 euros); pescado y marisco (2,24 euros); pan y cereales (2,21 euros); frutas (1,90 euros); legumbres, hortalizas y patatas (1,85 euros); azúcar y dulces (0,83 euros), y aceite (0,41 euros). n