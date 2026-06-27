Más de 150 pasajeros asturianos colgados en el Aeropuerto de Roma por una tormenta: tardan más de diez horas en llegar a Asturias
"Es un desastre, no entiendo que no tuviesen un protocolo para estos casos", dice el ovetense Fernando Díaz, uno de los afectados
Más de 150 viajeros quedaron colgados este jueves en Roma debido a una tormenta, que impidió que su vuelo de Volotea saliese a tiempo. El regreso se demoró tanto que llegaron 12 horas después de los previsto. "Es un desastre, no entiendo que no tuviesen un protocolo para estos casos", dijo el ovetense Fernando Díaz, uno de los afectados.
El jueves de noche, los pasajeros se disponían tomar un vuelo que salía de Fiumicino a las 22.20 horas, con llegada a Asturias a la 1.30 del viernes.
Una tormenta trastocó todos sus planes. El protocolo del Aeropuerto impide que se pueda recargar los depósitos de combustible de los aviones en caso de que haya aparato eléctrico. El embarque ya se había retrasado, pero finalmente se realizó. Era la una de la madrugada. "Nos dijeron que nos iban a desembarcar, porque no podíamos realizar el vuelo, ya que el Aeropuerto de Asturias estaba cerrado", explica Fernando Díaz.
De modo que tuvieron que esperar a la llegada de autocares para trasdarles a un hotel. "A las 4.30 de la madrugada estábamos en la cama, pero teníamos que estar el autocar a las 6.30, con lo que apenas dormimos. Fuimos un centenar en un solo autocar, en los pasillos con el equipaje. Incumplían la normativa, pero nos hacía el favor de llevarnos al Aeropuerto", relata Díaz.
Les dieron una tarjeta de 20 euros para que pudiesen desayunar, pero era tal la premura con la que tenían que coger el vuelo que casi ninguno pudo utilzarla.
"Nos dieron a algunos de nosotros tarjetas de embarque, a otros no. Cuando fuimos a pasar el cepo, no abría, porque la tarjeta no tenía una data válida, el vuelo no existía. Tuvo que venir el jefe de seguridad del Aeropuerto para que pudiésemos embarcar. Finalmente pudimos montarnos y llegar a Asturias a mediodía de este viernes", añade el msimo pasajero. "Se veía al personal de Volotea sobrepasado", añade.
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