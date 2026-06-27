Adriana Lastra respalda a Sánchez: "Los socialistas asturianos confiamos en el presidente del Gobierno"

La Federación Socialista Asturiana (FSA) trasladó este sábado su apoyo a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, antes del inicio del comité federal del partido, que se celebra en Madrid. Adriana Lastra, vicesecretaria general de Acción Política, expuso la posición de los socialistas asturianos antes de entrar en la sede de Ferraz. Adrián Barbón, secretario general de la FSA y presidente del Principado, tenía previsto incorporarse con el comité ya iniciado al desplazarse desde Asturias.

"Todo en esta vida es una cuestión de confianza. Quiero dejar muy claro que los socialistas asturianos confiamos en el presidente del Gobierno, confiamos en los compañeros que están en el Gobierno y también confiamos en la dirección federal de este partido. Y me van a permitir que haga una referencia explícita a una persona que creemos que está desarrollando una buena labor y que hay que decirlo y reconocerlo: la secretaria de Organización, Rebeca Torró", aseguró Lastra, que también es delegada del Gobierno en Asturias y que, en un momento muy delicado para el partido, no dejó dudas sobre su respaldo a Sánchez.

"Venimos con un ánimo constructivo a decir que confiamos en todo lo que se está haciendo, pero sobre todo a lanzar un mensaje a nuestros compañeros de toda España y también a la sociedad española en su conjunto: la corrupción, la traición que hemos vivido no puede robarnos también la esperanza", destacó. Lastra admitió que "se ha dañado mucho nuestra reputación, pero no puede robársele la esperanza a millones de progresistas en este país, cuya única esperanza es este partido". Según vaticinó, el PSOE "también va a sobreponerse a esta situación".

La riosellana utilizó en varias ocasiones la palabra "traición" para referirse a la crisis que atraviesa el PSOE, en alusión al caso Ábalos y a los últimos episodios que han sacudido al partido, aunque evitó citar nombres. "Por culpa de esta gente, que lamentablemente se ha aprovechado de las siglas de esta organización, estamos sufriendo un daño reputacional, y eso es evidente. Pero creemos que se están haciendo las cosas bien, que se está actuando con contundencia, que hemos apartado a esta gente de nuestras filas y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer como demócratas y como partido limpio que somos", recalcó.

Lastra defendió además que el partido debe seguir centrado en la acción de gobierno y reclamó la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. "No nos puede paralizar lo que nos ha pasado. Tenemos que seguir avanzando y ampliando derechos. Para ampliar derechos se necesitan recursos y, por lo tanto, es importante que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado", afirmó.

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Preguntada por un posible adelanto de las elecciones generales, evitó pronunciarse y se remitió a la competencia del jefe del Ejecutivo. "Es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno y estoy convencida de que tomará la decisión que mejor sea para este partido", señaló. También aseguró que Pedro Sánchez mantiene "el apoyo de todas las federaciones" y "el respeto de la inmensa mayoría de los socialistas españoles", por lo que se mostró convencida de que saldrá del comité federal con el respaldo de la organización.