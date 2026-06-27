Agenda: qué hacer hoy sábado 27 de junio en Asturias

Oviedo

Concierto de la Banda

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo" será la encargada de inaugurar la nueva imagen del parque del Oeste tras sustituir la fuente por un escenario. La actuación tendrá lugar a las 12.00 horas y elAyuntamiento instalará 200 sillaas para que los carbayones puedan disfrutar de la música.

Ruta a las cascadas del Guanga

La Escuela de Sostenibilidad organiza a partir de las 10.00 horas una ruta a las cascadas del Guanga. Hace falta inscripción previa y se habilitará un autobús desde Oviedo.

Semana Profesional del Arte

El Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) programa hoy nuevas actividades vinculadas a la exposición. A las 13.00 y a las 17.00 horas se celebrarán visitas guiadas por la muestra permanente. La programación se completa con dos talleres impartidos por Flechazu. A las 12.00 horas tendrá lugar el Taller Naranja, "La energía y la alegría", dirigido a niños de 6 a 12 años y con una duración de dos horas. Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará el Taller Azul, "El color como construcción emocional: la calma y la profundidad" destinado a adultos y participantes a partir de 12 años, también con una duración de dos horas.

Exposición "Vestigios de pintura"

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Folclore en la calle

La programación incluye nuevas actuaciones de música tradicional y folclore en distintos puntos de Oviedo. De 11.30 a 14.30 horas, la Banda de Gaitas Laguna del Torollu actuará en el Mercado de La Corredoria, mientras que la Agrupación Folclórica Cultural La Inmaculada recorrerá el Casco Antiguo. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, el protagonismo será para el grupo de baile Nocéu, que actuará también en el Casco Antiguo.

Exposición "Raigambre"

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo alberga la muestra "Raigambre", una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Voces del Fornu

Oviedo acogerá hoy la última jornada de la segunda edición del Festival de Poesía Voces del Fornu, una cita que convierte la capital asturiana en un referente internacional de la creación de poesía escénica contemporánea. El Salón de Té, del teatro Campoamor, acogerá a las 12.30 horas un recital de poesía contemporánea conducido por Miguel Rodríguez Monteavaro y en el que las participarán poetas Ruth Llana (poeta de Pola de Siero que trabaja como profesora universitaria en Estados Uníos), Andrea Cote Botero (Premio Casa de América de Poesía y profesora universitaria en Estados Unidos) y Berta Piñán (Premio Nacional de Literatura Asturiana de 2026).

Exposición fotográfica

El Centro Social Buenavista muestra del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica "Oviedo y Transilvania Hermanadas", del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como "Julián de Transilvania". La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Gijón

Metrópoli en Gijón

Las puertas del primer gran festival musical del verano se abren hoy sábado de 16.00 a 4.00 horas. A las 20.30 será el concierto de Tigre y Diamante, y a las 22.00 será el turno de los Gipsy Kings. en la foto, ambiente en una pasada edición del festival.

PatiOH! de la Laboral

Nueva jornada del Mercado del Patioh! de la Laboral. Con puestos de moda, diseño, artesanía y comercio local. Estará abierto hasta el día 28, de 11.00 a 21.30 horas, con entrada gratuita.

Centro municipal Pumarín Gijón Sur

Doble espectáculo en el CMI Pumarín Gijón Sur con la muestra de fin de curso de Zig Zag Danza a las 12.30 horas. Por la tarde, a las 18.00 horas, se ofrecerá un espectáculo de teatro musical infantil con la obra, "El ladrón de Arabia. Tributo a Aladdin", de On Beat Producciones. Las entradas para este segundo acto se pueden adquirir vía online.

La Revoltosa

A las 19.30 horas, en el Café-Libros La Revoltosa hoy se presenta el poemario "Retina", de Aníbal González.

Teatro Jovellanos

La academia de Danza Candilejas celebra su festival de fin de curso a las 20.00 horas.

Teatro La Laboral

La esuela de Danza Patricia Laruelo organiza la gala de fin de curso, a las 20.00 horas, en el marco de las celebraciones del 25º aniversario.

Fiestas de Jove

Las fiestas de Jove arrancan su segunda jornada con una concentración motera a las 12.30 horas, seguido de una sesión vermú con "Apelo". La verbena de las 22.30 horas estará amenizada por "Pasito Show".

Fiestas de El Polígono

La fiesta vecinal arranca a las 12.00 horas con el pasacalles happy family y la actuación de jóvenes promesas a las 13.30 horas. A las 18.00 horas, show de Tato; a las 20.00 horas, el Duo Eleven y cerrará, a las 23.15 horas, el grupo Buscavidas Pop-Rock.

Fiestas de Castiello

El inicio musical, a partir de las 22.30 horas, corre a cargo de "La Bamab" a la que seguirá el DJ Jairo Ortal.

Orgullín del Norte-Camping Deva

En la segunda jornada, por la mañana habrá actividades varias como pádel, fútbol o zumba. A las 17.30 horas participarán en la manifestación del Orgullo en el paseo de Begoña, organizada por Xega. A las 00.00 horas comenzará la fiesta de prao multicolor con actuaciones de Chanel Anorex, Miss Campfire y Qué bien pincha mi marido.

Coro clásico Gijón

La iglesia de Santa Olaya acoge el concierto de verano del Coro Clásico Gijón y el Coro Joven Gijón que tendrá lugar a las 19.30 horas, bajo la dirección de Dolores García y con la participación como solistas de Carmen Díaz, Manuela Blanco, María del Mar Corral y Roberto Fernández.

Escuela de Comercio-exposición

Puede visitarse la exposición "El cuidado a través de sus vestigios", una muestra organizada por el Hospital Universitario de Cabueñes/Facultad de Enfermería de Gijón que estará abierta hasta el 7 de julio. David González Pando es el autor de la muestra, conmemorativa del 50 aniversario de la Facultad de Enfermería de Gijón. Está integrada por 200 objetos relacionados con el cuidado de la salud desde el neolítico hasta 1975.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de junio puede verse en el CCAI la exposición "Tramares. Tejiendo arrecifes", fruto de un encuentro único entre ciencia y tradición. Se trata de una obra colectiva que crea un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejido en ganchillo y estampado en papel, combinando la divulgación científica, las matemáticas, el arte y el saber tradicional. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 horas y los Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 27 de junio podrá visitarse, en el Ateneo de La Calzada, la muestra "Solsticio de verano", compuesta por obras de numerosos artistas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 30 de junio se podrá visitar la exposición_"Vista Gijón. Panorámicas de un día", de Manuel Martínez García-Ciudad.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra "Aplazar la fragilidad", de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado en Las Vegas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y la plaza Europa. El mercado permanece abierto en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Fiestas en Rivero

La calle Rivero celebra las fiestas de San Pedro con mercado tradicional y pulpería desde las 12.00 horas. El programa incluye cuentacuentos a las 12.00 horas, misma hora que el concierto de "Cover planet" y la posterior actuación de Ángel Machine. A las 17.30 habrá animación infantil en la calle con "Minanú" y la actuación de "106 gambas y media" comenzará a las 19.00. Ya por la noche, a las 21.00 horas actuará "Blus Probes" y después, dj Frana.

Cine en La Carriona

La Carriona acoge esta noche a partir de las 22.00 horas la proyección de la película "Super Mario Bros" enmarcada en el ciclo de cine en Los Barrios.

Bienal Climática: Navegando por el estuario de Avilés

Recorrido en barco por la ría de Avilés que explora la evolución del estuario, desde sus marismas preindustriales hasta su configuración actual como puerto industrial y pesquero. A través de relatos ecológicos e históricos, se abordan sus transformaciones, biodiversidad y huellas materiales, conectando la cuenca fluvial con el ecosistema marino. Previa reserva. La actividad será entre las 11.30 y 13.30 horas y el paseo de la ría como punto de encuentro.

Fotografía en la Casa de las Mujeres

La Casa de las Mujeres, en la calle La Ferrería, acoge "Pixeladas", exposición colectiva del grupo Mujeres que miran. La muestra reúne fotografías de quince autoras vinculadas al taller que dirige Gema Sánchez. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, si hay actividad.

Patio Patín en el colegio

de Versalles

El programa "Patio Patín", una iniciativa desarrollada en el marco del Plan Corresponsables que ofrecerá a niños y niñas una propuesta deportiva, educativa y lúdica centrada en el patinaje, la convivencia, la participación y el uso positivo del tiempo libre. La actividad comienza a las 12.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de San Pedro en La Felguera

La Felguera sigue con la celebración de sus fiestas de San Pedro. De 11.30 a 14.30 horas habrá pasacalles y en el mismo horario, juegos "de gran formato" en el parque Dolores F. Duro. Ya por la tarde, de 18.00 a 21.00 volverán los pasacalles, y a las 18.30, en el parque, empezará el concurso del desfile canino. A las 19.00 horas en el teatro José León Delestal se representará la obra "Cuando Tina encontró a Lina". La segunda verbena, desde las 23.30 horas, contará con la música del grupo "Cuarta Calle" y de un DJ..

Tiraña, en Laviana, celebra sus festejos de San Pedro

La localidad lavianesa de Tiraña celebra sus fiestas de San Pedro. A las 12.00 horas será la sesión vermú, y a las 14.30 habrá cordero a la estaca (previo encargo). A las 17.00 horas tendrá lugar la carrera de cintas en moto, a las 19.00 horas los "cartones locos" y a las 23.30, el baile con el grupo "Da Silva" y Astur DJ.

Villapendi, en Mieres, celebra sus fiestas de La Foguera

Villapendi, en Mieres, celebra sus fiestas de La Foguera. A las 17.00 horas hay juegos infantiles, y a las 18.00 se inicia el reparto del "bollu" con la música del Coro del Centro Social y del Coro Minero de Turón. Ya a las 20.00 actuará "Doble Pletina", a las 23.30 se invitará a chocolate y a medianoche se encenderá la "foguera". Habrá música con el DJ Burgui.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

FolkAyer en Moreda (Aller)

Prosigue la celebración del festival de música tradicional FolkAyer, en Moreda (Aller). Este sábado, a las 11.00, se abrirá el mercado minero, y a las 13.00 actuará la Bandina "Los Trimendos". A las 17.00 será el pasacalles por las calles, con las bandas de gaitas que celebran su encuentro desde las 18.30 horas. Estarán "La Tarabica", "Saxum", "Fonte Fuécara", el Grupu Etnográficu "L’Oriente-Llacín" y la banda local la banda gaites "Xurbeo". A las 23.00 horas será el concierto de Hevia y de la Rubén Alba Band.

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada "Gentes del carbón. Silesia", con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Candás organiza el Mercáu Clariniano

Candás celebra del 26 al 28 de junio el XXIII Mercáu Clariniano. El programa incluye talleres y juegos tradicionales, firmas de libros, actuaciones del Grupo Baille San Félix, teatro con «Monoescena», el trío «Gaita y Tambor» y el grupo de pandereteres «NosOtresTres». Todos los días habrá ambientación a cargo de personajes de época.

Fiestas en Arrojo (Quirós)

Arrojo (Quirós) celebra las fiestas de San Pedro. Hoy, a las 21.00 horas, habrá gran espicha. A las 23.00 horas comenzará la verbena con Paula Acordeonista y Pelayo.

San Pedro, San Pablo y San Pablín en Cudillero

Cudillero celebra estos días las fiestas de San Pedro, San Pablo y San Pablín. Para hoy (prevíspera) se anuncia una verbena en el puerto Nuevo con dj’s pixuetos.

Exposición "Espacios Naturales" en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Fiestas de San Pedro en Sales (Colunga)

Sales (Colunga) celebra del 26 al 29 de junio las fiestas de San Pedro. Hoy se anuncia la suelta de una "potra salvaje" a las 16.00, juegos infantiles y chocolatada a las 17.00, partido de fútbol a las 18.00, cena a la estaca a las 21.00 y verbena con el grupo "Saoco" y DJ Franky.

Sevares (Piloña) celebra la Romería de las Reinas

Sevares está de fiestas por San Pedro, conocidas como la Romería de las Reinas. Hoy habrá juegos infantiles de 16.00 a 18.00, partido de fútbol sala a las 18.30 y verbena con el grupo "Tattoo" y la discomóvil "Vas Bailar".

Fiestas en Villanueva (Cangas de Onís)

Villanueva (Cangas de Onís) celebra las fiestas de San Pedro. Hoy a medianoche tendrá lugar la XLIV Gran Fogueira Flotante en el puente viejo y el muelle de Villanueva, seguida de verbena.

Fiestas de San Pelayo en Niembro

Niembro celebra las fiestas de San Pelayo. Hoy, Día Grande, la actividad comenzará a las 11.30 horas con pasacalles de la banda de gaitas "L’Alloru de Balmori". A las 12.00 saldrá el ramu de la capilla de San Pelayo y a las 12.30 se celebrará misa solemne en la iglesia de Niembro. La jornada continuará con remate de ramos, sesión vermú, bailes regionales, romería y actuación de la orquesta "Tekila".

Fiestas de San Pedro en Santa Eulalia (Llanes)

Santa Eulalia (Llanes) celebra del 26 al 28 de junio las fiestas de San Pedro. Hoy, habrá alborada, salida de los ramos desde Pie de la Sierra a las 11.30, misa y ofrecimiento a San Pedro a las 12.30, sesión vermú, subasta del ramo, música del país y la discomóvil de Nacho Barquín. La jornada seguirá con hinchables, Esencia Latina, verbena con el trío "Picos de Europa" y DJ Javi Moro.

San Juan en La Espasa, con vermú, verbena y foguera

La Espasa (Caravia) celebra la fiesta de San Juan. El programa comenzará a las 13.30 horas con un vermutazo amenizado por el grupo "Eleven". A las 23.00 horas habrá verbena con DJ Jakes y el dúo "Premium". A medianoche se encenderá la foguera y habrá fuegos artificiales. Durante toda la jornada funcionarán en la carpa una parrilla y una pulpería.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo de Ribadesella propone actividades de ocio en el mes de junio. El taller familiar. "Y tú, ¿dónde vives?", se desarrolla sábados y domingos de junio (excepto el 21) de 16.00 a 16.45 horas. El taller infantil "Manos al pincel y a pintar el panel", también sábados y domingos, se desarrolla de 12.00 a 12.45 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Mercado Medieval de Tineo

La villa de Tineo acoge del 26 al 28 de junio de 2026 su Mercado Medieval. Durante tres días, las calles y rincones históricos de la localidad se llenan de ambientación medieval, con puestos de artesanía, productos de alimentación y propuestas gastronómicas. El programa incluye personajes fantásticos, teatro de calle, música en directo, pasacalles, luchas con fuego y actividades pensadas para público familiar. La zona gastronómica contará, entre otras propuestas, con pulpería gallega y representación de artesanía local y tradicional.

Mallecina (Salas), de feria ganadera, con paellada y verbenas

Mallecina (Salas) celebra del 26 al 28 de junio de 2026 las ferias y fiestas de San Pedro. Hoy se celebrará la tradicional feria de ganado, carrera de cintas a caballo y verbena con el grupo "Ideas" y el dúo "Brass".

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

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Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.