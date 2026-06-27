Asturias insta a "cuantificar" el nuevo fondo para la financiación autonómica ante el Ministro de Economía

El Ministerio de Hacienda puso esta semana sobre la mesa del Principado una primera fórmula para suavizar los desequilibrios del nuevo modelo de financiación autonómica: un fondo de compensación destinado a elevar hasta la media por población ajustada a las comunidades que quedarían por debajo en el reparto inicial. Asturias, sin embargo, no compró la propuesta y la tachó de "insuficiente", aunque el propio presidente, Adrián Barbón, reconoció ayer, en un acto con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que no había una cifra definitiva cerrada: "Estaban cuantificándolo todavía, a mí no me dieron datos cerrados. Es pronto".

Este nuevo fondo tiene un objetivo claro intentar compensar a aquellas comunidades que saldrían peor paradas con el modelo acordado entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El Principado se encuentra con el sistema actual en el 101,3 % de la financiación media por habitante ajustado del modelo vigente, la última propuesta del Gobierno lo ajustaría al 95,3 %. Seis puntos por debajo.

Aunque este planteamiento del Ministerio de Hacienda supondría un dinero extra para Asturias, aún desconocido y que se sumaría a los 248 millones que recibiría ahora mismo, para el Gobierno de Adrián Barbón existen una serie de líneas rojas que el presidente volvió a dejar claras frente al ministro.

Barbón aseguró que Asturias mantiene intacta su "posición histórica" pasa porque aspectos como el "envejecimiento, la dispersión de la población y la orografía" ganen más peso en la población ajustada. Una reivindicación establecida en los acuerdos de los congresos de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y en la Declaración de Santiago.

Aun así, reconoció que el Gobierno central ha realizado "un esfuerzo" al plantear que las comunidades que quedarían por debajo de la media puedan ser igualadas. "Yo reconozco que el Gobierno central ha hecho un esfuerzo de igualar a la media a las comunidades autónomas que con la propuesta del nuevo modelo de financiación nos quedaríamos por debajo", dijo.

Por su parte, el ministro Carlos Cuerpo reconoció la complejidad de la reforma del modelo de financiación autonómica, que acumula "más de diez años de retraso". Sin embargo, sostuvo que la propuesta del Gobierno central "mejora la situación para todas las comunidades autónomas con respecto a la situación actual" y aseguró que se ha hecho "un esfuerzo adicional" para que ninguna autonomía pierda recursos. En ese sentido, deseó que las conversaciones bilaterales no queden "varadas" y que se pueda alcanzar un entendimiento con las comunidades.

Reunión multilateral

Cuerpo aseguró que con la propuesta del Estado "todas las comunidades aumentan y de manera significativa en términos absolutos la financiación que reciben". Destacó, además, que el Ejecutivo quiere llevar la discusión multilateral al Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio. "Queremos, en la medida de lo posible, que esa discusión multilateral se dé durante el mes de julio", indicó Cuerpo, antes de añadir que el objetivo del Gobierno es que estas conversaciones "no queden varadas" y permitan avanzar hacia un nuevo modelo.

El ministro enmarcó las reuniones bilaterales con las comunidades en esa fase previa a la negociación conjunta. Según explicó, el diálogo con cada autonomía sirve para tener "una idea aterrizada" de sus necesidades y peticiones, que después deberán discutirse "en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

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Asimismo, vinculó la reforma de la financiación autonómica con otras medidas de apoyo a las comunidades. Entre ellas citó el incremento de la financiación de la dependencia aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, que, según indicó, beneficiará de forma singular al Principado con un aumento de 80 millones de euros. Cuerpo recordó asimismo que sigue sobre la mesa la condonación parcial de deuda autonómica, una medida que "liberaría un espacio financiero adicional" para que las comunidades puedan incrementar su gasto.