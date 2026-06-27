Asturias pone a prueba el futuro de la gestión inteligente del territorio

Una calle con apenas 444 plazas de mesas que acaba concentrando a miles de personas al final de una fiesta. Un festival gastronómico capaz de reunir más de 2.000 asistentes simultáneos en un pequeño municipio del occidente asturiano. Y decenas de organizaciones compartiendo información sobre ciberamenazas para anticipar riesgos que afectan a todos.

Son algunos de los resultados obtenidos por los dos espacios de datos impulsados por el Clúster Smart City Asturias, DS4S3 y SC-DIXAE, que han completado sus primeros pilotos reales demostrando que la economía del dato ya no es una idea de futuro, sino una herramienta práctica para mejorar la gestión pública y privada.

El caso más llamativo es el de DS4S3 (Data Space for Secure Smart Societies), un espacio de datos diseñado para apoyar la gestión de situaciones complejas en espacios públicos. Su primera gran prueba se desarrolló durante la Comida en la Calle de Avilés, una cita que reunió a más de 20.000 personas entre las mesas instaladas en el casco histórico, los parques y los establecimientos hosteleros de la ciudad.

Durante la jornada se desplegó una infraestructura formada por sensores inteligentes de afluencia, una red de comunicaciones de largo alcance y plataformas tecnológicas capaces de compartir información en tiempo real. El objetivo era comprobar si sistemas de distintos proveedores podían interoperar y ofrecer una visión común de lo que estaba ocurriendo sobre el terreno.

Resultados reveladores

Los resultados fueron especialmente reveladores. Los sensores detectaron que la calle Ferrería, pese a contar con una capacidad oficial muy reducida, se convirtió en el principal foco de concentración de personas durante las últimas horas del evento. Mientras otras zonas comenzaban a vaciarse, Ferrería siguió aumentando su actividad hasta alcanzar su máximo al cierre de la jornada.

La conclusión tiene valor operativo inmediato: la presión de público se desplaza hacia esa zona precisamente cuando parte de los recursos comienzan a retirarse. Una información difícil de obtener mediante observación convencional y que puede ayudar a planificar mejor la distribución de efectivos en futuras ediciones.

Contando “ostras”

El espacio de datos volvió a demostrar su utilidad pocas semanas después en Castropol, durante el XII Festival de la Ostra 2026, celebrado los pasados días 30 de abril y 1, 2 y 3 de mayo. Allí, tres sensores monitorizaron durante cuatro días la evolución de la afluencia de visitantes, registrando un máximo simultáneo de 2.106 personas y generando una radiografía precisa del comportamiento del público en uno de los eventos gastronómicos más importantes del occidente asturiano.

Más allá de las cifras, estos pilotos muestran cómo los datos permiten pasar de las estimaciones a la evidencia objetiva. Saber dónde se concentra la población, cómo evolucionan los flujos de personas o qué zonas soportan mayor presión ayuda a tomar decisiones mejor fundamentadas y a diseñar eventos más seguros y eficientes.

Junto a DS4S3, el Clúster Smart City Asturias ha desarrollado también SC-DIXAE, un espacio de datos especializado en ciberseguridad. Su piloto ha validado un modelo de intercambio de inteligencia sobre amenazas digitales entre organizaciones de distintos perfiles, acumulando miles de indicadores relacionados con phishing, ransomware y otras amenazas. El proyecto ha demostrado que compartir información de forma segura permite anticipar riesgos y mejorar la capacidad colectiva de respuesta frente a incidentes cada vez más frecuentes.

La apuesta del clúster

Detrás de ambos proyectos hay una apuesta estratégica que sitúa a Asturias en una posición destacada dentro del ecosistema nacional de espacios de datos. El Clúster Smart City Asturias es actualmente la única entidad asturiana que promueve dos espacios de datos financiados por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Entre ambos espacios ya suman 35 organizaciones adheridas que comparten información, servicios y conocimiento bajo modelos de gobernanza que garantizan la soberanía y el control sobre los datos aportados.

Los resultados obtenidos en Avilés, Castropol y el ámbito de la ciberseguridad muestran que la colaboración basada en datos compartidos no solo es posible, sino que genera información de alto valor para administraciones, empresas y ciudadanía. En definitiva, una forma más inteligente de entender y gestionar el territorio.