No hace falta ir a Nápoles para comer la auténtica pizza napolitana. En Asturias hay una pizzería reconocida por su homenaje a la capital de este plato italiano que convence a grandes y pequeños. El cuidado de la masa y la selección de ingredientes de primera calidad son las claves de Curuxera, un restaurante que tiene locales en Gijón y en La Felguera y es el único de Asturias que sirve auténtica pizza napolitana.

La pizzería Curuxera ha sido distinguida con el prestigioso sello de calidad de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), un reconocimiento internacional que avala el respeto riguroso a la tradición de la auténtica pizza napolitana. La certificaciónsolo se concede a aquellos establecimientos que cumplen estrictos estándares referidos a la elaboración, los ingredientes y las técnicas de cocinado.

El reconocimiento ha sido otorgado al local que Curuxera posee en La Felguera, donde un horno de leña napolitano y una cuidada selección de ingredientes frescos son la base de una propuesta gastronómica fiel a la esencia napolitana. Este reconocimiento acredita que el local cumple de forma estricta las normas tradicionales de elaboración de la auténtica pizza napolitana: desde el tipo de harina o mozzarella utilizada hasta la temperatura del horno y los tiempos de cocción.

Hugo Suárez, en el centro, recibe la distinción de la AVPN / LNE

Esta certificación entronca directamente con el arte de los pizzaioli, práctica culinaria declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2017 y que se refiere al dominio de la preparación de la masa de la pizza (schiaffo, boleado a mano, horneado…). Hugo Suárez, dueño del local, celebra el sello de la Associazione Verace Pizza Napoletana con el que ahora cuenta su local en La Felguera: “Este reconocimiento es el resultado de años de esfuerzo, aprendizaje y respeto absoluto por la tradición napolitana”.

Cerveza y pizza

Margarita, con mozzarella de búfala, marinera, putanesca con mortadela IGO Bolonia o cuatro quesos son algunas de las variedades de esta pizzería especialidaza en elaboraciones napolitanas. Los precios oscinal entre los 10 y los 15 euros.

También sirven calzones, ensaladas, provolone o pisto.

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Además de su oferta culinaria, Curuxera destaca por la elaboración de su propia cerveza artesana, lo que completa una experiencia gastronómica diferencial que combina tradición e innovación.