Ayuda asturiana en el terremoto de Venezuela: parten tres integrantes de la Unidad Canina de Rescate con dos perros de rastreo para localizar sepultados
Forman parte de un dispositivo organizado por la Dirección de Protección Civil
Asturias arrima el hombro en el terremoto de Venezuela. Tres integrantes de la Unidad Canina de Rescate, Wenceslao Fernández, Rubén Rocandio y Miguel de Prado, junto a los perros Kenia y Sindi, se han desplazado a Madrid pa unirse al contingente de emergencias organizado por el Gobierno español que partirá a Venezuela para colaborar en el rescate de personas sepultadas.
La Cruz Roja de Asturias ha sido la encargada de facilitar los kits de higiene y albergue que permitirán a los guías caninos ser autónomos durante el periodo de tiempo que permanezcan en el país.
En el Aeropuerto "Adolfo Suárez" de Madrid, los diferentes grupos han sido despedidos por la directora general de Protección Civill, Virginia Barcones.
La misión se integra en el dispositivo estatal de ayuda ante la situación de crisis que atraviesa el país caribeño. La operación se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Defensa y Protección Civil y otros organismos internacionales implicados actuación.
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