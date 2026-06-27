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Ayuda asturiana en el terremoto de Venezuela: parten tres integrantes de la Unidad Canina de Rescate con dos perros de rastreo para localizar sepultados

Forman parte de un dispositivo organizado por la Dirección de Protección Civil

Con camiseta amarilla, Miguel de Prado, Wenceslao Fernández y Rubén Rocandio (este con la perra Kenia), hablan con la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en el Aeropuerto de Barajas.

Con camiseta amarilla, Miguel de Prado, Wenceslao Fernández y Rubén Rocandio (este con la perra Kenia), hablan con la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en el Aeropuerto de Barajas. / SEPA

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Asturias arrima el hombro en el terremoto de Venezuela. Tres integrantes de la Unidad Canina de Rescate, Wenceslao Fernández, Rubén Rocandio y Miguel de Prado, junto a los perros Kenia y Sindi, se han desplazado a Madrid pa unirse al contingente de emergencias organizado por el Gobierno español que partirá a Venezuela para colaborar en el rescate de personas sepultadas.

La Cruz Roja de Asturias ha sido la encargada de facilitar los kits de higiene y albergue que permitirán a los guías caninos ser autónomos durante el periodo de tiempo que permanezcan en el país.

Entrega de los kirts por personal de Cruzz Roja.

Entrega de los kirts por personal de Cruzz Roja. / SEPA

En el Aeropuerto "Adolfo Suárez" de Madrid, los diferentes grupos han sido despedidos por la directora general de Protección Civill, Virginia Barcones.

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Rubel Rocandio, con la perra Kenia, Wenceslao Fernández y Miguel de Prado, con Sindi.

Rubel Rocandio, con la perra Kenia, Wenceslao Fernández y Miguel de Prado, con Sindi. / SEPA

La misión se integra en el dispositivo estatal de ayuda ante la situación de crisis que atraviesa el país caribeño. La operación se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Defensa y Protección Civil y otros organismos internacionales implicados actuación.

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